Wakil Rahbar Urusan Haji dan Ziarah: Mengambil Pelajaran dari Keteladanan Husaini Jadi Solusi bagi Masyarakat Saat Ini

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hujjatul Islam wal-Muslimin Syed Abdul Fattah Nawab menekankan dalam penutupan acara kedua Nahnu Abna’ al-Husain as pentingnya memanfaatkan ajaran dan gaya hidup Imam Husain as untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Ia menyoroti keistimewaan ziarah Arba’in dibandingkan ziarah lain di dunia, di mana pengorbanan, pelayanan kepada sesama, dan kesadaran spiritual menjadi inti pengalaman.

Nawab menambahkan bahwa gaya hidup Husaini—meliputi pengembangan diri, rasa syukur, kedermawanan, dan pemanfaatan kekuatan untuk membantu orang lain—merupakan panduan praktis yang relevan untuk membangun persatuan dan harmoni sosial. Menurutnya, ajaran ini bisa menjadi solusi nyata untuk tantangan sosial dan spiritual masyarakat saat ini.