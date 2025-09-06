Yaman di Ambang Bencana Kemanusiaan/ 17 Juta Warga Terancam Kelaparan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Setelah sepuluh tahun perang, Yaman menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Lebih dari 19,5 juta orang membutuhkan bantuan darurat, sementara 17 juta lainnya mengalami krisis pangan serius dan terancam kelaparan. Infrastruktur dan sistem kesehatan negara ini nyaris runtuh; 2,3 juta anak balita menderita malnutrisi akut, dan jutaan orang kekurangan air bersih, pendidikan, serta layanan medis.

PBB menyatakan bahwa untuk respons kemanusiaan tahun 2025 dibutuhkan hampir 2,5 miliar dolar, namun baru kurang dari 7 persen yang terkumpul. Sementara itu, perang yang terus berlanjut serta serangan ke pelabuhan-pelabuhan Yaman semakin menghambat impor pangan dan obat-obatan, memperburuk krisis kemanusiaan.