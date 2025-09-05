Manuver F-16 Venezuela di atas kapal perusak Amerika; Washington mengeluarkan peringatan serius!

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Reuters, menyusul meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela setelah penempatan pasukan Amerika di lepas pantai Karibia dengan dalih memerangi kartel narkoba Venezuela, dua jet tempur F-16 negara itu terbang di atas kapal perusak Angkatan Laut AS.

Menurut Reuters, mengutip dua pejabat AS, insiden yang diklaim Pentagon terjadi di perairan internasional ini telah meningkatkan ketegangan antara Washington dan Caracas hanya dua hari setelah AS menyerang sebuah kapal milik Venezuela dan menewaskan 11 penumpangnya. Donald Trump, presiden AS, mengumumkan berita ini secara real-time pada konferensi pers, mengklaim bahwa kapal tersebut membawa narkoba.

Para ahli hukum telah menimbulkan ambiguitas tentang serangan ini, namun, pemerintahan Trump berpendapat bahwa mereka berhak untuk menyerang anggota geng kriminal "Tren de Aragua" yang menyelundupkan narkoba ke AS, setelah Washington memutuskan awal tahun ini untuk menyatakan geng tersebut sebagai teroris.

Dalam pernyataan singkat yang hanya mengonfirmasi rincian umum insiden tersebut, Pentagon menyamakan pemerintah presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan kartel penyelundup narkoba, tuduhan yang ditolak keras oleh Caracas. Trump juga menuduh Maduro memimpin geng "Tren de Aragua".

Pernyataan Pentagon menggambarkan tindakan Caracas menerbangkan jet tempur di atas kapal perusak AS sebagai "sangat provokatif"; pernyataan itu berbunyi: "Hari ini, dua jet militer rezim Maduro terbang di dekat kapal Angkatan Laut AS di perairan internasional. Kartel yang memimpin Venezuela sangat disarankan untuk menahan diri dari tindakan lebih lanjut untuk mencegah, menghalangi, atau mengganggu operasi teroris dan anti-narkoba oleh militer AS."

Seorang pejabat AS yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa dua jet militer Venezuela yang bermanuver di atas kapal perusak AS "USS Jason Dunham" adalah jet tempur F-16.

USS Jason Dunham adalah salah satu dari setidaknya tujuh kapal perang yang telah dikirim AS ke pulau-pulau Karibia dengan lebih dari 4.500 pelaut dan marinir, sebuah tindakan yang dianggap Caracas sebagai kehadiran militer yang mengkhawatirkan.