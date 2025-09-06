Ayatullah Ramezani: Media Harus Jadi Penyampai Jujur Pesan Global Arbain

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Penutupan acara internasional media “Nahnu Abna’ al-Husain as” yang kedua digelar di Qom dengan dihadiri para ulama, pemikir, dan pegiat media. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait as, Ayatullah Reza Ramazani, menegaskan peran penting media dalam menyampaikan kebenaran gerakan Imam Husain as dan memperkenalkan dimensi global Arba’in.

Dalam wawancaranya, Ayatullah Ramezani menekankan bahwa gerakan Imam Husain as adalah sumber abadi bagi para pejuang kebebasan di seluruh dunia. Menurutnya, melalui pengorbanannya, Imam Husain as selamanya menjelaskan batas antara kebenaran dan kebatilan, dan media memiliki kewajiban untuk menyampaikan pesan ini secara jujur dan transparan kepada masyarakat dunia.

Ia menambahkan bahwa dimensi intelektual, moral, dan sosial dari peristiwa Karbala harus menjadi prioritas utama media. Dunia hari ini, katanya, lebih dari sebelumnya haus akan pesan keadilan dan martabat manusia, dan media yang berkomitmen dapat menghadirkan budaya Asyura sebagai jawaban atas kebutuhan global tersebut.

Ramezani juga menegaskan bahwa bila media menjalankan misinya dengan perspektif universal dan lintas bangsa, maka ia bisa menjadi sarana terciptanya persatuan umat manusia di jalan kebenaran. Acara ini ditutup dengan penganugerahan kepada para pegiat media serta penghargaan bagi karya terbaik dalam menyebarkan budaya Husaini.