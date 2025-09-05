  1. Home
Hamas: 700 Hari Perang adalah Aib

5 September 2025 - 23:39
News ID: 1723879
Source: ABNA
Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyatakan: "700 hari perang genosida di Gaza adalah aib bagi kemanusiaan."

Menurut kantor berita AhlulBayt (ABNA), Gerakan Hamas menekankan dalam sebuah pernyataan: "Pelanggaran yang dilakukan oleh tentara pendudukan di Jalur Gaza dianggap sebagai tindakan genosida, pembersihan etnis, dan pengungsian paksa."

Hamas menambahkan: "Kami telah menunjukkan setiap fleksibilitas untuk mencapai kesepakatan, tetapi Netanyahu, penjahat perang, bersikeras untuk menggagalkan upaya para mediator."

Hamas melanjutkan: "700 hari telah berlalu dan dunia menyaksikan, secara audio dan visual, genosida paling mengerikan dalam sejarah modern."

Gerakan Perlawanan Islam menegaskan: "Amerika Serikat, karena memberikan perlindungan politik dan militer untuk pemerintah Zionis teroris, bertanggung jawab atas kelanjutan kejahatan genosida di Jalur Gaza."

Hamas menekankan: "Penjahat Netanyahu bersikeras untuk mengganggu dan menggagalkan upaya para mediator, sementara kami telah menunjukkan fleksibilitas untuk mencapai kesepakatan yang akan menghentikan agresi."

