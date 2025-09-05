Menteri Syiah Tinggalkan Rapat Kabinet Lebanon / Menekankan Penolakan Terhadap Rencana Perlucutan Senjata Perlawanan

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (ABNA), para menteri dari Hezbollah dan Gerakan Amal hari ini, Jumat, keluar dari rapat kabinet Lebanon sebelum membahas poin yang berkaitan dengan pembatasan senjata yang dimiliki pemerintah.

"Fadi Makki", seorang menteri Syiah independen, juga meninggalkan rapat kabinet Lebanon.

Kelima menteri ini meninggalkan rapat kabinet Lebanon sebelum komandan tentara Lebanon, "Rudolf Heikal", menjelaskan rencana perlucutan senjata perlawanan.

"Mohammad Haidar", Menteri Tenaga Kerja Lebanon, mengumumkan bahwa keluarnya para menteri Syiah dari rapat itu adalah sebagai bentuk penolakan mereka terhadap dokumen yang diusulkan oleh Amerika Serikat.

Pemerintah Lebanon mengadakan rapat penting hari ini untuk meninjau rencana yang telah disiapkan oleh tentara untuk melucuti senjata Hezbollah; sebuah rencana yang telah menghadapi penolakan keras dari Hezbollah, dan gerakan ini telah meminta pemerintah untuk menariknya.

Pada awal Agustus, dalam keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemerintah Lebanon menugaskan tentara untuk menyiapkan rencana perlucutan senjata Hezbollah pada akhir tahun ini; sebuah keputusan yang diambil di bawah tekanan dari Amerika Serikat.

Pada hari Rabu, Hezbollah sekali lagi mengumumkan penolakannya terhadap keputusan pemerintah Lebanon ini. Fraksi parlemen partai itu, dalam sebuah pernyataan, meminta pihak berwenang Lebanon untuk menarik kembali keputusan mereka yang tidak sesuai dengan konstitusi dan non-nasional tentang senjata perlawanan dan untuk menahan diri dari melaksanakan rencana terkait.