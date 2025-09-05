Serangan mematikan musuh Israel di kota Gaza; Katz: "Kunci pintu neraka telah dibuka!"

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Arabi, rezim Zionis telah mengumumkan dimulainya serangan mematikan terhadap kota Gaza.

Yisrael Katz, menteri perang rezim Zionis, mengklaim: "Kami telah mengeluarkan perintah untuk mengevakuasi sebuah gedung bertingkat di kota Gaza. Kami telah mulai mematahkan kunci pintu-pintu neraka di atas Gaza."

Katz mengklaim: "Kami baru saja membuka pintu-pintu neraka di Gaza. Kami mengeluarkan perintah untuk mengevakuasi sebuah gedung bertingkat sebelum menargetkannya. Begitu pintu terbuka, ia tidak akan tertutup, dan operasi kami akan terus berlanjut secara bertahap sampai Hamas tunduk pada syarat-syarat kami. Syarat utama ini adalah pembebasan semua tahanan dan perlucutan senjata Hamas, jika tidak, mereka akan dihancurkan."

Menjatuhkan selebaran di lingkungan Sheikh Radwan

Pada saat yang sama, radio rezim Zionis juga mengumumkan bahwa tentaranya telah menjatuhkan selebaran di lingkungan Sheikh Radwan di kota Gaza sesaat sebelumnya.

Niat jahat untuk menghancurkan gedung-gedung tinggi di kota Gaza

Saluran 12 TV rezim Zionis juga melaporkan bahwa angkatan udara rezim ini telah memulai operasi bertahap untuk menghancurkan gedung-gedung tinggi di kota Gaza.

Pemboman menara-menara Gaza

Wartawan Al Jazeera, merujuk pada dimulainya serangan brutal rezim Zionis terhadap Gaza, melaporkan bahwa menara-menara di kota itu telah menjadi sasaran.