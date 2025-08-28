Pemerintah Irak Menarik RUU Hashd al-Shaabi dari Parlemen

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (ABNA), Hussein al-Battat, anggota fraksi Negara Hukum di parlemen Irak, mengumumkan pada hari Rabu ini bahwa pemerintah Irak telah menarik undang-undang terkait penataan pasukan Hashd al-Shaabi dari parlemen.

Dalam wawancara dengan kantor berita Irak “Shafaq News”, ia menyatakan: “Pemerintah Irak telah menarik undang-undang tentang pengorganisasian Hashd al-Shaabi dari parlemen tanpa memberikan alasan spesifik.”

Al-Battat menganggap tindakan ini sebagai hasil dari tekanan yang dilakukan oleh beberapa negara yang berusaha menghentikan pengesahan undang-undang ini.

Ia meminta parlemen Irak untuk menekan pemerintah agar mengembalikan undang-undang tersebut ke parlemen untuk pemungutan suara.

Anggota fraksi Negara Hukum di parlemen Irak menegaskan bahwa tekanan internal dan eksternal harus dihindari dan undang-undang Hashd al-Shaabi harus disahkan.