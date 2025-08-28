Ulama Syiah Pakistan: Israel Lakukan Genosida dengan Senjata Kelaparan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekjen Majlis Wahdat-e-Muslimeen Pakistan, Hujjatul Islam Ahmad Iqbal Rizvi menegaskan bahwa penggunaan kelaparan oleh rezim pendudukan Israel sebagai senjata terhadap rakyat Palestina yang tak berdaya adalah kejahatan anti-kemanusiaan dan bentuk kebiadaban terburuk di era ini.

Ia menambahkan, memaksa anak-anak, perempuan, dan lansia untuk kelaparan, menutup rumah sakit, serta menghalangi bantuan kemanusiaan pada hakikatnya setara dengan genosida. Dunia seharusnya sadar bahwa di abad ke-21, alih-alih melawan terorisme negara dan penindasan, kekuatan besar justru memilih berdiam diri.

Iqbal Rizvi menyerukan kepada masyarakat internasional, PBB, OKI, dan semua lembaga HAM agar menekan Israel segera membuka akses rakyat Palestina terhadap makanan, air, dan obat-obatan. Ia menekankan, penghalangan bantuan kemanusiaan harus dinyatakan sebagai kejahatan perang dan dituntut di Mahkamah Internasional.

Wakil Ketua Majlis Wahdat-e-Muslimeen Pakistan itu menegaskan, penggunaan kelaparan sebagai senjata sejatinya adalah serangan terhadap seluruh umat manusia, dan kezaliman ini menjadi noda hitam atas wajah perdamaian, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan di dunia.