Setelah Empat Tahun Kekuasaan Taliban, Tuntutan Syiah Afghanistan Tetap Terabaikan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Empat tahun setelah Taliban berkuasa dan mengumumkan struktur resmi pemerintahannya, masyarakat Syiah Afghanistan masih mengeluhkan diabaikannya tuntutan mendasar mereka, termasuk pengakuan resmi mazhab fikih Ja‘fari dan pengajaran akidah Syiah di sekolah serta universitas.

Meski Dewan Ulama Syiah Afghanistan dan Komisi Tinggi Komunitas Syiah berulang kali menyampaikan tuntutan melalui surat resmi, pertemuan, maupun media, tidak ada langkah nyata dari pihak Taliban. Hingga kini, tidak ada kementerian yang diserahkan kepada Syiah dan janji awal Taliban untuk merespons kebutuhan religius serta politik mereka belum ditepati.

Aktivis Syiah menegaskan bahwa keterlibatan komunitas Syiah dapat menguntungkan seluruh negeri, namun kerja sama itu tidak boleh sepihak. Mereka menuntut Taliban segera mengakui fikih Ja‘fari, memberi ruang partisipasi politik dan budaya, serta mendengar suara Syiah dalam struktur pemerintahan baru.

Situasi ini menunjukkan bahwa meski empat tahun berlalu, hak-hak masyarakat Syiah Afghanistan masih berada di pinggiran dan masa depan pengakuan mereka dalam sistem politik baru tetap penuh ketidakpastian.