Yahya Saree: Kami Menargetkan Bandara Lod dengan Rudal “Palestina 2”

Menurut kantor berita Mehr yang mengutip Al-Masirah, Yahya Saree, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, mengatakan: «Unit rudal angkatan bersenjata Yaman melakukan operasi khusus dengan menargetkan Bandara Lod di wilayah Yaffa yang diduduki menggunakan rudal balistik hipersonik Palestina 2.»

Ia menambahkan: «Operasi ini berhasil, memaksa jutaan warga Zionis berlarian ke tempat perlindungan dan menyebabkan penghentian penerbangan.»

Yahya Saree menegaskan: «Operasi ini dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan para pejuangnya, serta sebagai respons terhadap kejahatan genosida massal dan kelaparan yang dipaksakan terhadap penduduk Gaza oleh musuh Israel.»

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman menyatakan: «Pengakuan dunia terhadap penderitaan yang dialami saudara-saudara kami di Gaza akibat kelaparan, pengepungan, dan serangan, membuat umat Arab dan Islam menyadari tanggung jawab agama dan sejarah yang besar. Umat Islam, dari sudut pandang agama, kemanusiaan, dan moral, harus bergerak untuk mengakhiri kelaparan, mencabut pengepungan, dan menghentikan serangan terhadap Gaza.»

Yahya Saree menegaskan: «Yaman, terlepas dari tantangan atau konsekuensinya, tidak akan mundur dari posisinya dalam mendukung Gaza sampai pengepungan dicabut dan serangan dihentikan.»