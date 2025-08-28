Serangan Udara Rezim Zionis terhadap Posisi Pasukan al-Jolani di Pedesaan Damaskus

Menurut kantor berita Mehr yang mengutip jaringan Al Jazeera, sumber-sumber lokal di Suriah melaporkan bahwa jet tempur rezim Zionis menyerang wilayah al-Kiswah di pinggiran Damaskus dengan beberapa serangan udara.

Sumber-sumber tersebut juga menyatakan bahwa sejumlah serangan udara Zionis menargetkan area Jabal al-Mani’ di pinggiran barat Damaskus.

Hingga berita ini disiarkan, belum ada laporan mengenai tingkat kerusakan atau kemungkinan korban.

Serangan ini terjadi sehari setelah wilayah yang sama diserang oleh Israel pada hari Selasa, di mana enam personel militer yang terkait dengan al-Jolani tewas dalam serangan tersebut.