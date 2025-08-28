Troika Eropa di Ambang Mengembalikan Sanksi PBB terhadap Iran

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (ABNA), empat diplomat menyatakan bahwa negara-negara troika Eropa (Inggris, Prancis, dan Jerman) kemungkinan akan memulai proses pengembalian sanksi PBB terhadap Iran pada hari Kamis besok. Namun, negara-negara ini berharap Iran memberikan komitmen mengenai program nuklirnya dalam waktu 30 hari yang dapat meyakinkan mereka untuk menunda tindakan konkret.

Dalam konteks ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman pada hari Rabu ini menyatakan bahwa Prancis, Inggris, dan Jerman masih siap untuk mengaktifkan mekanisme pengembalian sanksi PBB. Sikap ini diambil setelah pertemuan trilateral dengan Iran di Jenewa pada hari Selasa, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali upaya diplomatik terkait program nuklir Iran.

Juru bicara Jerman dalam konferensi pers menambahkan bahwa meskipun tidak ada hasil pasti yang dicapai dalam negosiasi, opsi pengembalian sanksi tetap ada di meja, tetapi ketiga negara Eropa akan terus berupaya mencari solusi diplomatik.

Komitmen Iran terhadap Diplomasi

Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, pada hari Selasa menegaskan komitmen negaranya terhadap diplomasi dan solusi yang saling menguntungkan, seraya mengatakan bahwa sekarang adalah saatnya bagi troika Eropa dan Dewan Keamanan untuk membuat keputusan yang tepat.

Ia menambahkan bahwa para pihak membahas pandangan mereka mengenai Resolusi 2231 Dewan Keamanan, yang mendukung perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan kekuatan dunia.

Pertemuan Jenewa difokuskan pada permintaan Barat untuk memulai kembali inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di situs-situs nuklir Iran, dengan tujuan menghidupkan kembali jalur diplomatik untuk mencapai kesepakatan atau menghadapi kembalinya sanksi yang telah dicabut berdasarkan perjanjian 2015.

Tenggat Waktu dan Kembalinya Inspektur

Awal tahun ini, negara-negara Eropa sepakat dengan Amerika Serikat bahwa jika Iran tidak menanggapi syarat-syarat tertentu hingga akhir Agustus, mekanisme snapback akan diaktifkan. Syarat-syarat ini mencakup dimulainya kembali negosiasi dengan AS, izin akses bagi inspektur IAEA ke situs-situs nuklir Iran, dan klarifikasi status lebih dari 400 kilogram uranium yang sangat diperkaya.

Rafael Grossi, Direktur Jenderal IAEA, pada hari Rabu ini mengumumkan bahwa inspektur Badan telah kembali ke Iran setelah absen selama lebih dari tujuh minggu dan berencana untuk melanjutkan aktivitas mereka.

Sebagai tanggapan, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, menegaskan bahwa masuknya inspektur IAEA ke negara itu dilakukan atas keputusan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dengan tujuan mengawasi proses penggantian bahan bakar di pembangkit listrik Bushehr.

Ia menegaskan bahwa, bertentangan dengan klaim beberapa anggota parlemen, undang-undang yang disahkan oleh parlemen tidak dilanggar. Menurut undang-undang ini, kerja sama dengan IAEA bergantung pada keputusan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, dan semua permintaan IAEA harus dirujuk ke dewan tersebut.

Namun, beberapa anggota parlemen Iran pada hari Rabu ini memprotes izin inspeksi di pembangkit Bushehr dan pusat penelitian Teheran, menganggapnya bertentangan dengan undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Undang-undang yang disahkan pada 26 Juni dan dikonfirmasi oleh Dewan Penjaga ini mewajibkan pemerintah untuk mencegah masuknya inspektur IAEA dan menangguhkan semua aktivitas inspeksi. Iran menuduh IAEA terlibat dalam aktivitas spionase dan menciptakan alasan untuk serangan oleh Israel dan Amerika Serikat.