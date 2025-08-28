Iran Jadi Fokus Pertemuan Menteri Luar Negeri AS dan Rezim Zionis

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al Jazeera Qatar, Gideon Sa’ar, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington, mengklaim: «Tidak akan pernah ada negara yang disebut Palestina.»

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri rezim Zionis menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas perkembangan perang Gaza menjelang Sidang Umum PBB, serta isu Iran dan cara-cara kerja sama antara Washington dan Tel Aviv untuk menghadapi apa yang disebut sebagai “ancaman Iran”.

Sa’ar juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Amerika Serikat terhadap rezim Zionis.