28 Agustus 2025 - 11:53
News ID: 1721364
Source: ABNA
Iran Jadi Fokus Pertemuan Menteri Luar Negeri AS dan Rezim Zionis

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan rezim Zionis bertemu di Washington untuk membahas berbagai isu, termasuk Iran dan negara merdeka Palestina.

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al Jazeera Qatar, Gideon Sa’ar, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington, mengklaim: «Tidak akan pernah ada negara yang disebut Palestina.»

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri rezim Zionis menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas perkembangan perang Gaza menjelang Sidang Umum PBB, serta isu Iran dan cara-cara kerja sama antara Washington dan Tel Aviv untuk menghadapi apa yang disebut sebagai “ancaman Iran”.

Sa’ar juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Amerika Serikat terhadap rezim Zionis.

