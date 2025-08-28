Ulyanov: Iran Tetap Menjadi Mitra Terpercaya bagi IAEA

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al Jazeera Qatar, Mikhail Ulyanov, perwakilan Rusia di organisasi-organisasi internasional di Wina, menegaskan: «Iran, bahkan setelah fasilitas nuklir damainya menjadi sasaran serangan, telah membuktikan bahwa mereka adalah mitra yang bertanggung jawab dan terpercaya bagi Badan Energi Atom Internasional.»
28 Agustus 2025 - 11:52
News ID: 1721363
Source: ABNA
Perwakilan Rusia menyatakan bahwa Iran tetap menjadi mitra terpercaya bagi Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Your Comment