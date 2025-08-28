  1. Home
Ulyanov: Iran Tetap Menjadi Mitra Terpercaya bagi IAEA

28 Agustus 2025 - 11:52
News ID: 1721363
Source: ABNA
Perwakilan Rusia menyatakan bahwa Iran tetap menjadi mitra terpercaya bagi Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al Jazeera Qatar, Mikhail Ulyanov, perwakilan Rusia di organisasi-organisasi internasional di Wina, menegaskan: «Iran, bahkan setelah fasilitas nuklir damainya menjadi sasaran serangan, telah membuktikan bahwa mereka adalah mitra yang bertanggung jawab dan terpercaya bagi Badan Energi Atom Internasional.»

