Gharibabadi: Eropa Tidak Memiliki Dasar Hukum untuk Menerapkan Snapback / Proses Inspeksi Belum Dimulai

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (ABNA), Gharibabadi, merujuk pada pertemuan hari Rabu dengan pejabat dari tiga negara Eropa—Inggris, Jerman, dan Prancis—serta perwakilan Uni Eropa di Jenewa, mengatakan: «Kami mengadakan negosiasi panjang dengan pihak Eropa dan perwakilan UE, dengan fokus utama pada Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, topik yang sedang dibicarakan oleh Eropa akhir-akhir ini.»

Ia menambahkan: «Kami menjelaskan secara hukum kepada pihak Eropa bahwa mereka tidak memiliki posisi atau dasar hukum untuk mengaktifkan snapback. Selama tujuh tahun terakhir, Eropa tidak melaksanakan JCPOA, namun dengan arogansi mengklaim telah memenuhi kewajiban mereka. Kami meminta mereka untuk memberikan laporan yang menunjukkan tindakan apa yang telah mereka lakukan. Data menunjukkan bahwa Eropa tidak hanya gagal melaksanakan JCPOA selama 7 tahun, tetapi juga telah menerapkan sanksi baru, yang terbaru beberapa bulan lalu terhadap pelayaran dan industri penerbangan Iran.»

Gharibabadi menegaskan bahwa, secara hukum, negara-negara Eropa tidak berhak menggunakan mekanisme snapback. Ia mengingatkan bahwa sebulan lalu Eropa mengusulkan perpanjangan, tetapi Iran menegaskan bahwa kewenangan untuk hal ini ada di tangan Dewan Keamanan PBB.

Merujuk pada sikap bersama Rusia dan Tiongkok di Dewan Keamanan, ia memperingatkan: «Kami menjelaskan kepada Eropa bahwa jika mereka menyalahgunakan jalur ini dan mengabaikan itikad baik serta upaya diplomatik Iran, Republik Islam Iran akan memberikan respons yang diperlukan. Jika mereka mengirim surat ke Dewan Keamanan, Iran juga akan menyampaikan peringatan dan tindakan balasan ke Dewan Keamanan.»

Ia juga memperingatkan: «Tindakan seperti itu akan menghentikan kerja sama saat ini dengan IAEA dan membuat dialog lebih lanjut tidak lagi relevan. Dalam hal ini, Eropa akan menyingkirkan diri dari dialog dengan Iran dan harus bernegosiasi hanya dengan anggota Dewan Keamanan.»

Namun, ia menegaskan: «Iran tetap siap untuk berinteraksi dan melanjutkan kontak diplomatik. Pilihan ada di tangan Eropa: konflik atau kerja sama. Jika mereka memilih jalur penyalahgunaan hukum dan politik, Iran akan bereaksi. Kami berharap pendekatan Eropa akan bijaksana dan berbasis diplomasi.»

Mengenai inspeksi, ia menjelaskan: «Klaim tentang dimulainya kembali proses inspeksi di Iran tidak benar. Undang-undang parlemen Iran jelas. Kehadiran beberapa inspektur IAEA hanya dilakukan dengan izin hukum untuk mengawasi pemuatan dan penggantian bahan bakar di pembangkit listrik Bushehr, sesuai dengan kesepakatan Iran dan Rusia serta kewajiban pengawasan IAEA. Jika inspeksi ini tidak dilakukan, operasi pembangkit akan terganggu.»

Ia menambahkan: «Keputusan utama mengenai kerja sama dengan IAEA ada di tangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Negosiasi dengan IAEA untuk pengaturan baru sedang berlangsung, tetapi belum ada teks final, hanya pertukaran ide. Prinsip-prinsip dasar Iran harus dipertimbangkan dalam setiap kesepakatan.»

Terakhir, ia menyatakan: «Sampai saat ini, belum ada proses inspeksi baru yang dimulai, kecuali kasus khusus Bushehr sesuai hukum. Jika Eropa mengambil tindakan politik, pembicaraan yang sedang berlangsung dengan IAEA juga akan terpengaruh.»