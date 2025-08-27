Peringatan Hizbullah atas Upaya AS Menghadapkan Tentara Lebanon dengan Rakyat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Hussein al-Khalil, wakil politik Sekjen Hizbullah, menegaskan bahwa langkah Washington bertujuan menghancurkan unsur kekuatan pertahanan Lebanon dan menjadikan negara ini sebagai koloni Amerika–Israel. Ia menilai pemerintah Lebanon telah didorong untuk mengambil kebijakan keliru akibat dominasi terbuka maupun terselubung AS.

Al-Khalil menyinggung kunjungan berulang utusan Amerika, yang menurutnya menunjukkan penarikan diri AS dari komitmen sebelumnya, termasuk menekan Israel menghentikan agresi harian dan keluar dari wilayah pendudukan Lebanon.

Ia memperingatkan bahwa upaya AS untuk mengadu tentara dengan rakyat dan perlawanan adalah tindakan berbahaya yang merusak dua pilar utama Lebanon, yaitu tentara dan perlawanan.

Hizbullah menegaskan kembali bahwa kesepakatan Taif menjamin hak Lebanon mempertahankan diri, termasuk melalui perlawanan rakyat. Al-Khalil menyerukan kepada presiden dan pejabat Lebanon agar menjaga tentara dari fitnah internal serta menolak tekanan asing yang mengancam kedaulatan dan keamanan negara.