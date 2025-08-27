Narasi Israel soal Serangan ke Rumah Sakit Nasser Hanya Kebohongan, Situasi Kemanusiaan Sangat Krisis

Kantor Berita Internsional Ahlulbait -ABNA- Dalam wawancara dengan ABNA, Dr. Ismail Thawabteh, Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, menegaskan bahwa permintaan maaf Israel atas serangan ke Rumah Sakit Nasser hanyalah kebohongan belaka. Serangan yang menewaskan 20 orang, termasuk 6 jurnalis, merupakan pelanggaran hukum internasional yang serius dan memerlukan investigasi independen oleh pihak netral.

Thawabteh menambahkan, Israel secara sistematis menargetkan jurnalis, menghambat bantuan kemanusiaan, dan memperburuk krisis bagi lebih dari 2,4 juta warga Gaza. Ia mendesak komunitas internasional untuk menuntut pertanggungjawaban Israel, membuka jalur bantuan, serta melindungi jurnalis, tenaga medis, dan tim kemanusiaan dari serangan lebih lanjut.