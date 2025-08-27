Warga Dunia Mendukung Iran, Media Barat Berbohong

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam wawancara dengan ABNA, seorang warga muda Amerika bernama Muhammad menyatakan bahwa rakyat dunia mendukung Iran dan media Barat sering memanipulasi fakta. Muhammad, yang berasal dari keluarga Muslim Syiah dan rutin mengikuti ziarah Arba’in, menekankan bahwa pengalaman spiritual di Karbala memberi inspirasi untuk menyebarkan pengetahuan dan kesadaran tentang keadilan global, serta memperkenalkan Imam Mahdi (aj) kepada masyarakat Barat.

Ia menceritakan pengalaman pribadi tentang nasihat Haj Qassem Soleimani kepada Syahid Fakhrizadeh, menekankan pentingnya perjalanan spiritual dan dedikasi terhadap jalan Imam Husain (as) daripada sekadar perjalanan fisik. Muhammad juga mengungkapkan bahwa ziarah Arba’in dan interaksi dengan Moqeb Syahid Ibrahim Hadi memberinya bekal budaya dan spiritual untuk dibawa kembali ke komunitasnya di Amerika, sekaligus menyebarkan nilai-nilai keadilan dan kesadaran umat.

Muhammad menegaskan bahwa media Barat seperti CNN, BBC, dan Fox News sering memutarbalikkan fakta, menutupi dukungan rakyat dunia terhadap Iran, dan melancarkan perang psikologis melalui sensor dan propaganda. Ia menekankan kepada rakyat Iran untuk kritis terhadap media Barat, memahami bahwa agresi Israel terhadap Iran selalu atas dukungan Amerika, dan menegaskan bahwa soft power atau perang media lebih berbahaya daripada perang fisik.