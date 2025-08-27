Mufti Libya: Diamnya Dunia terhadap Blokade Gaza adalah Aib Sejarah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mufti Agung Libya, Sadiq al-Ghariani, mengecam keras sikap bungkam dunia atas blokade Gaza dan menyebutnya sebagai “noda sejarah yang tak akan terhapus.”

Ia menuding AS munafik, karena berbicara soal perdamaian Ukraina–Rusia tetapi diam atas pembantaian rakyat Gaza dengan jet dan drone buatan Amerika yang dipakai Israel.

Kepada Mesir dan Qatar selaku mediator, al-Ghariani menegaskan: bila tak mampu menahan kejahatan Israel dan melindungi rakyat Palestina, lebih baik mundur, karena peran semu hanya menguntungkan penjajah.

Al-Ghariani juga menuntut langkah nyata dunia Islam: “Wajib bagi umat Muslim mengirim ratusan, ribuan kapal untuk memecah blokade Gaza. Memalukan bila umat hanya menonton penderitaan rakyat Gaza tanpa bertindak.”