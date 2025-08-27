Amal dan Hizbullah Serukan Aksi Protes terhadap Keputusan Pemerintah Lebanon soal Senjata Perlawanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Gerakan Amal dan Hizbullah Lebanon menyerukan para buruh, pekerja, dan serikat-serikat profesi untuk menggelar aksi massa pada Rabu mendatang di Midan Riyadh al-Sulh, Beirut.

Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan atas keputusan pemerintah Lebanon pada 5 dan 7 Agustus 2025 terkait senjata perlawanan, yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, Piagam Kesepakatan Nasional, dan prinsip koeksistensi di Lebanon.

Dalam pernyataannya, Amal dan Hizbullah menegaskan bahwa tujuan aksi adalah: menegaskan hak Lebanon menjaga kedaulatan, membela hak rakyat dan perlawanan dalam melawan penjajah Israel, menekankan kesucian senjata perlawanan, serta menolak segala bentuk intervensi asing dalam keputusan resmi Lebanon.

Aksi tersebut akan digelar pada pukul 17.30 waktu setempat dengan mengusung slogan: “Haihat minna al-dzillah” (Pantang bagi kami hidup terhina).