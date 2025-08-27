Di Bawah Bayang-Bayang Kelalaian Pemerintah Lebanon; Hizbullah Memulai Rekonstruksi Dahiyeh

Menurut kantor berita Abna, surat kabar Al-Akhbar melaporkan bahwa setelah Hizbullah melihat kelalaian pemerintah Lebanon dan politisasi mereka dalam proses rekonstruksi daerah-daerah yang terkena dampak perang, mereka telah memutuskan untuk memulai operasi rekonstruksi dengan dana pribadi melalui perusahaan "Wa'ad".

Dalam hal ini, diperkirakan bahwa Hizbullah, melalui lembaga dan organisasi terkaitnya seperti Jihad al-Binaa dan Wa'ad, akan memulai operasi rekonstruksi di Dahiyeh selatan dan daerah-daerah yang rusak akibat perang, kecuali di jalur desa perbatasan, dengan anggaran lebih dari satu miliar dolar pada tahap pertama. Setelah itu, dua tahap rekonstruksi lainnya juga akan dilaksanakan, masing-masing dengan biaya satu miliar dolar.

Ini terjadi setelah lebih dari delapan bulan sejak berakhirnya agresi dan setelah Hizbullah telah mendanai rekonstruksi sekitar 402.000 unit rumah dengan biaya lebih dari 1,1 miliar dolar. Hizbullah juga telah menempatkan dukungan logistik dan eksekutif untuk pembersihan puing dari 90% bangunan yang hancur, kecuali di daerah perbatasan, dalam agendanya.