Menurut kantor berita AhlulBayt (ABNA), Yisrael Katz, Menteri Perang rezim Zionis, mengumumkan bahwa pasukan tentara rezim akan tetap berada di Gunung Hermon dan zona penyangga untuk melindungi permukiman Zionis.

Dalam sebuah pesan di platform "X," Katz menulis: "Tentara akan tetap ditempatkan di Gunung Hermon dan zona penyangga, karena wilayah ini sangat penting untuk melindungi permukiman Golan dan Galilea dari ancaman potensial dari arah Suriah. Keputusan ini adalah salah satu pelajaran kunci dari peristiwa 7 Oktober."

Dia juga menekankan bahwa Israel akan terus mendukung komunitas Druze di Suriah.

Dalam konteks yang sama, pasukan rezim Zionis telah memperkuat posisi militer di desa Rakhleh di wilayah Gunung Hermon. Desa ini menghadap ke tiga rute vital yang menghubungkan Damaskus ke Baalbek dan Beirut. Dengan tindakan ini, pasukan pendudukan kini hanya berjarak 20 kilometer dari Damaskus, 50 kilometer dari Baalbek, dan 60 kilometer dari Beirut.