Protes di Lebanon Selatan Bertepatan dengan Kunjungan Perwakilan AS ke Wilayah Tersebut

Menurut kantor berita AhlulBayt (ABNA), sejumlah penduduk Lebanon selatan berkumpul di alun-alun kota "Al-Khiam" dalam sebuah unjuk rasa, mengibarkan bendera Hizbullah, untuk menyatakan penolakan mereka terhadap posisi Amerika Serikat dan kunjungan "Thomas Barrack", utusan khusus AS untuk urusan Lebanon dan Suriah, ke wilayah tersebut.

Thomas Barrack tiba dengan helikopter di sebuah barak di kota Marjayoun. Bersamaan dengan perkembangan ini, pasukan tentara Lebanon ditempatkan di wilayah tersebut dan di pintu masuk utara kota Al-Khiam untuk memastikan keamanan selama kunjungan ini.

Peristiwa ini terjadi saat seruan untuk demonstrasi protes telah dikeluarkan dan laporan juga menunjukkan bahwa perwakilan AS bermaksud untuk mengunjungi beberapa desa di selatan dengan helikopter.

Perlu dicatat bahwa "Thomas Barrack", utusan khusus AS untuk urusan Lebanon dan Suriah, baru-baru ini menghina wartawan dalam konferensi pers yang diadakan setelah pertemuannya dengan Presiden Lebanon "Joseph Aoun". Dia meminta wartawan untuk berperilaku beradab dan tidak seperti binatang!

Utusan AS dengan lancang mengatakan kepada wartawan: "Jika kekacauan dan keributan seperti binatang berkuasa, kami akan pergi dari sini. Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi, Anda harus berperilaku beradab. Ini adalah masalah wilayah; apakah Anda pikir kami senang dengan ini dan senang berada di sini?"