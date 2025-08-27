  1. Home
Angkatan Darat Israel Menyebarkan Selebaran yang Mengancam di Wilayah Al-Adisa, Lebanon Selatan

27 Agustus 2025 - 14:21
Angkatan Darat rezim Zionis menyebarkan selebaran kertas di sekitar wilayah "Al-Adisa" di Lebanon selatan.

Menurut kantor berita AhlulBayt (ABNA), koresponden jaringan "Al-Nashra" di Lebanon selatan mengumumkan bahwa angkatan darat rezim Zionis telah menyebarkan selebaran kertas di sekitar wilayah "Al-Adisa" di Lebanon selatan.

Selebaran-selebaran ini berisi ancaman langsung terhadap salah satu penduduk setempat.

Tindakan ini merupakan kelanjutan dari ketegangan perbatasan antara Lebanon dan rezim Zionis dan telah menimbulkan kekhawatiran di antara penduduk wilayah tersebut.

Belum ada reaksi resmi dari pihak berwenang Lebanon mengenai ancaman ini.

