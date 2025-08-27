Maskapai Penerbangan Israel Rugi 10 Juta Dolar dalam Perang dengan Iran

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Mayadeen, berdasarkan laporan dari situs Zionis "Calcalist," maskapai penerbangan Zionis "Izra Air" mengalami kerugian finansial sekitar 10,4 juta dolar pada kuartal kedua tahun 2025, karena penghentian penerbangan akibat perang melawan Iran.

Hal ini berbeda dengan laba lebih dari 7 juta dolar yang dialami maskapai tersebut pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Perusahaan yang dimiliki oleh Rami Levy ini menjelaskan bahwa serangan rezim Zionis terhadap Iran dan respons balasan Iran berupa serangan rudal terhadap target militer, strategis, dan infrastruktur rezim Zionis dalam Operasi "Janji Sejati 3," telah berkontribusi pada penurunan laba perusahaan sebesar 7,5 juta shekel, setara dengan sekitar 2,24 juta dolar AS. Selain itu, peningkatan biaya keuangan menjadi 7,4 juta dolar juga berperan dalam mengubah laba menjadi kerugian.