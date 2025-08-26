Reaksi Arab Saudi terhadap agresi Tel Aviv terhadap Suriah dan rencana untuk memecah belah negara itu

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Mayadeen, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka mengutuk keras kelanjutan agresi rezim Zionis terhadap Suriah dan kemajuan rezim ini di wilayah negara itu.

Kementerian ini juga menekankan bahwa mereka dengan tegas menolak tuntutan separatis untuk memecah belah Suriah.

Riyadh meminta semua lapisan masyarakat Suriah untuk maju berdasarkan logika dan dialog.

Ini terjadi sementara menteri perang rezim Zionis, Yisrael Katz, mengumumkan hari ini bahwa pendudukan militer rezim ini akan tetap berada di dataran tinggi Jabal al-Sheikh di Suriah.

Untuk membenarkan pendudukan rezim Zionis di wilayah Suriah, ia mengklaim bahwa militer Zionis harus tetap berada di daerah ini untuk melindungi keamanan Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki dan Galilea.

Saat ini, tentara rezim Zionis telah ditempatkan dan menduduki sembilan area di wilayah Suriah.