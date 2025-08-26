Pengerahan massal Angkatan Darat AS; "Trump: Saya bukan seorang diktator"

Menurut kantor berita Abna, mengutip Reuters, Donald Trump, presiden AS, menolak kritik terhadapnya di tengah upayanya yang sedang berlangsung untuk mengerahkan pasukan militer ke Washington, jalan-jalan D.C., dan ancaman untuk memperluas tindakan ini ke wilayah lain di Amerika Serikat.

Trump mengatakan kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih bahwa "banyak orang berpikir Amerika akan suka berada di bawah pemerintahan diktator." Dia menambahkan: "Banyak orang mengatakan 'Mungkin kita akan suka seorang diktator.' Saya tidak suka diktator. Saya bukan diktator. Saya seorang pria dengan kebijaksanaan yang luar biasa dan cerdas. Dan ketika saya melihat apa yang terjadi di kota-kota kita dan kemudian saya memutuskan untuk mengerahkan pasukan, alih-alih pujian, mereka mengatakan Anda ingin mengambil alih republik. Orang-orang yang mengatakan itu sakit!" Pengerahan militer oleh Trump di ibu kota AS telah memicu gelombang kritik, termasuk dari Partai Republik, sementara dia sedang mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan ke kota-kota besar AS lainnya seperti Baltimore dan Chicago. Menurut "Posse Comitatus Act" yang disahkan pada tahun 1878, militer AS dilarang ikut campur dalam urusan penegakan hukum.

Garda Nasional biasanya dikerahkan dalam kasus bencana alam atas permintaan gubernur setiap negara bagian. Trump telah mengerahkan Garda Nasional ke Washington D.C. dengan mengklaim adanya kondisi darurat kriminal di kota tersebut! Trump dan sekutu politiknya berusaha untuk mengurangi tingkat kejahatan di berbagai kota dan mengklaim bahwa statistik saat ini tidak mencerminkan tingkat akurat dari kegiatan kriminal di kota-kota seperti Washington D.C. dan Baltimore. Mereka mengklaim ada "penutupan sistemik" di kota-kota ini.

Data resmi menunjukkan bahwa jumlah pembunuhan di ibu kota AS sejauh ini tahun ini adalah 101, yang merupakan penurunan 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Trump mengatakan bahwa militer AS sekarang siap untuk dikerahkan ke kota lain mana pun, bahkan jika gubernur negara bagian yang bersangkutan tidak meminta bantuan.