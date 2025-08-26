Australia mengusir duta besar Iran dengan dalih palsu

Menurut kantor berita Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - Australia, dalam tindakan yang bermusuhan terhadap Iran, mengklaim dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, 26 Agustus (4 Shahrivar), bahwa setelah peran Teheran dalam dua serangan anti-Semit di kota-kota Sydney dan Melbourne, mereka mengusir duta besar Iran dari negara itu dan menangguhkan kegiatan kedutaan besar Australia di Teheran.

Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, yang hadir pada konferensi pers di Parlemen Australia bersama dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan kepala organisasi intelijen negara itu, juga dengan dalih ini mengatakan negaranya berniat untuk menempatkan Korps Garda Revolusi Iran dalam daftar kelompok teroris.

Perdana Menteri Australia, sambil mengumumkan bahwa kedutaan besar negaranya di Iran telah ditutup, mengatakan bahwa semua diplomat Australia yang ditempatkan di Teheran sekarang berada di negara ketiga.