Trump Mengancam Putin!

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Telegraph, Donald Trump, Presiden AS, mengancam rekannya dari Rusia, Vladimir Putin, bahwa jika dia tidak bergerak menuju pengakhiran perang Ukraina, dia akan memasok rudal Tomahawk untuk Kyiv.

Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah membahas permintaan Volodymyr Zelenskyy, Presiden Ukraina, untuk menerima rudal Tomahawk, selama percakapan berturut-turut akhir pekan.

Dia menambahkan: "Dengar, jika perang ini tidak akan berakhir, saya berencana untuk mengirimkan Tomahawk kepada mereka. Tomahawk adalah senjata yang luar biasa dan sangat ofensif. Dan sejujurnya, Rusia tidak membutuhkan hal seperti itu."

Rudal jelajah Tomahawk memiliki jangkauan sekitar 2.500 kilometer dan mampu menargetkan jauh ke dalam wilayah Rusia, termasuk ibu kota Moskow.

Trump menambahkan bahwa Amerika Serikat tidak akan menjual rudal ini secara langsung ke Ukraina, tetapi dapat memasoknya ke Ukraina melalui NATO.

Dia menambahkan: "Ya, mungkin saya akan memberi tahu Putin bahwa jika perang tidak diselesaikan, ya, kami akan melakukannya. Atau mungkin kami tidak akan melakukannya. Apakah mereka (Rusia) ingin Tomahawk terbang ke arah mereka? Saya tidak berpikir begitu."

Trump menggambarkan rudal Tomahawk sebagai "langkah agresi baru" tetapi mengatakan bahwa tindakan seperti itu dapat membantu Moskow bergerak menuju perdamaian. Dia menambahkan: "Saya benar-benar berpikir bahwa jika Putin menyelesaikan masalah ini, itu akan luar biasa. Jika dia tidak melakukannya, itu tidak akan baik baginya."