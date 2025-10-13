Ilmu tanpa iman berbahaya / Universitas Internasional Ahlulbait (as) harus berperan dalam membangun peradaban Islam baru

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait as, Ayatullah Reza Ramazani, dalam wisuda mahasiswa Universitas Internasional Ahlulbait (as) menegaskan bahwa ilmu tanpa iman dapat berbahaya, dan universitas harus berperan aktif dalam membangun peradaban Islam modern.

Beliau menekankan bahwa negara-negara Muslim tidak boleh hanya menjadi konsumen ilmu, tetapi harus menjadi penghasil ilmu. Menurutnya, kemajuan dan kemunduran umat Islam selalu bergantung pada tingkat penguasaan ilmunya.

Ayatullah Ramazani menyebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disertai iman, yang mampu menyelesaikan masalah masyarakat dan membebaskan manusia dari ketergantungan serta peniruan buta.

Ia menambahkan, jika ilmu dipisahkan dari iman, hasilnya adalah kezaliman seperti tragedi Gaza dan perbudakan di masa lalu. Karena itu, universitas Islam harus mencetak manusia beriman, merdeka, dan pencinta keadilan.

Beliau menegaskan, Universitas Internasional Ahlulbait as harus terus berkembang secara ilmiah dan kultural agar menjadi bagian dari proyek besar peradaban Islam baru, yang menggabungkan ilmu, moral, keadilan, dan spiritualitas.