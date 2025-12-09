Tentara Israel, Musuh Terburuk Jurnalis / 220 Jurnalis Tewas Sejak Oktober 2023

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Reporters Without Borders (Reporters Without Borders/RSF) menilai Tentara Israel sebagai musuh terburuk jurnalis di dunia. RSF melaporkan bahwa dalam 12 bulan terakhir, 29 pekerja media tewas di wilayah Palestina, dan sejak Oktober 2023 jumlah jurnalis yang terbunuh mencapai sedikitnya 220 orang.

Dalam laporan global 2025, RSF mencatat 67 jurnalis tewas sepanjang tahun, dan hampir separuhnya terjadi di Gaza akibat serangan tentara Israel. RSF menegaskan bahwa para jurnalis bukan mati karena kecelakaan perang, tetapi dibunuh secara sengaja.

RSF juga mengecam upaya Israel yang kerap mendiskreditkan jurnalis dengan tuduhan terorisme untuk membenarkan pembunuhan mereka. Lembaga ini menekankan bahwa penargetan jurnalis merupakan kejahatan perang, karena jurnalis termasuk warga sipil yang wajib dilindungi dalam konflik bersenjata.