  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Penting

Ayatullah Isa Qasim: Rakyat Bahrain Menginginkan Kebebasan Anak-anaknya Tanpa Rasa Rendah Diri

13 Oktober 2025 - 20:11
News ID: 1738310
Ayatullah Isa Qasim: Rakyat Bahrain Menginginkan Kebebasan Anak-anaknya Tanpa Rasa Rendah Diri

Ayatullah Isa Qasim, menegaskan bahwa rakyat Bahrain yang merdeka dan bermartabat menuntut kebebasan bagi para tahanan politik dan pengembalian hak-hak mereka yang dirampas, bukan sebagai pemberian, tetapi sebagai hak alami dan ilahi mereka.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ulama terkemuka Bahrain, Ayatullah Isa Qasim, menegaskan bahwa rakyat Bahrain yang merdeka dan bermartabat menuntut kebebasan bagi para tahanan politik dan pengembalian hak-hak mereka yang dirampas, bukan sebagai pemberian, tetapi sebagai hak alami dan ilahi mereka.

Beliau menegaskan bahwa para tahanan Bahrain dipenjara karena menuntut keadilan dan menolak kezaliman, serta memperingatkan bahwa masyarakat tanpa amar makruf nahi mungkar akan kehilangan martabat dan keamanan.

Your Comment

You are replying to: .
captcha