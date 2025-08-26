Penulis film "I, Daniel Blake," Paul Laverty, ditangkap karena mendukung Palestina

Menurut kantor berita Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - polisi Skotlandia menangkap Paul Laverty, penulis skenario film "I, Daniel Blake" yang disutradarai oleh Ken Loach, karena mengenakan kaus dengan slogan "Genosida di Palestina; Saatnya bertindak." Slogan ini mengacu pada kelompok terlarang "Palestine Action," yang baru-baru ini ditetapkan oleh pemerintah Inggris sebagai organisasi teroris.

Penangkapan Laverty terjadi selama protes di Edinburgh, ibu kota Skotlandia, yang diselenggarakan untuk menentang dukungan Inggris terhadap Israel. Akun resmi Ken Loach di platform media sosial X (sebelumnya Twitter) mengonfirmasi berita tersebut, mengumumkan bahwa Laverty ditahan di kantor polisi St. Leonard.

Seorang juru bicara polisi Skotlandia menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Menyusul protes di luar kantor polisi St. Leonard, seorang pria berusia 68 tahun ditangkap di bawah Undang-Undang Terorisme tahun 2000 karena mendukung organisasi terlarang."

Kelompok "Palestine Action" dinyatakan ilegal oleh Parlemen Inggris bulan lalu setelah melakukan serangan terhadap pangkalan militer dan fasilitas terkait pengiriman senjata ke Israel. Menurut undang-undang anti-terorisme, mendukung atau menganjurkan dukungan untuk kelompok ini dapat dikenakan hukuman hingga 14 tahun penjara.

"I, Daniel Blake," sebuah film yang disutradarai oleh Ken Loach, memenangkan Palme d'Or di Festival Film Cannes 2016.