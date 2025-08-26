Kuba mengutuk serangan rezim Zionis terhadap Yaman

Menurut kantor berita Abna, mengutip saluran Yaman Al-Masirah, "Bruno Rodríguez," Menteri Luar Negeri Kuba, sambil mengutuk serangan rezim Zionis terhadap pusat-pusat sipil Yaman, menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Ia menekankan bahwa kelanjutan agresi ini secara serius mengancam proses upaya internasional untuk membangun perdamaian di Yaman. Pada hari Minggu, rezim Zionis menargetkan sasaran di Sanaa, termasuk istana kepresidenan dan fasilitas sipil seperti pembangkit listrik Haziz, dengan serangan udaranya.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan Yaman, dalam serangan terbaru rezim Zionis terhadap ibu kota negara itu, 6 orang menjadi martir dan sedikitnya 86 orang terluka.