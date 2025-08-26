  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Amerika

Kuba mengutuk serangan rezim Zionis terhadap Yaman

26 Agustus 2025 - 14:03
News ID: 1720662
Source: ABNA
Kuba mengutuk serangan rezim Zionis terhadap Yaman

Menteri Luar Negeri Kuba sangat mengutuk serangan agresif rezim Zionis terhadap Yaman.

Menurut kantor berita Abna, mengutip saluran Yaman Al-Masirah, "Bruno Rodríguez," Menteri Luar Negeri Kuba, sambil mengutuk serangan rezim Zionis terhadap pusat-pusat sipil Yaman, menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Ia menekankan bahwa kelanjutan agresi ini secara serius mengancam proses upaya internasional untuk membangun perdamaian di Yaman. Pada hari Minggu, rezim Zionis menargetkan sasaran di Sanaa, termasuk istana kepresidenan dan fasilitas sipil seperti pembangkit listrik Haziz, dengan serangan udaranya.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan Yaman, dalam serangan terbaru rezim Zionis terhadap ibu kota negara itu, 6 orang menjadi martir dan sedikitnya 86 orang terluka.

Your Comment

You are replying to: .
captcha