Kantor berita Abna: Bersamaan dengan negosiasi intensif antara "Ron Dermer," Menteri Urusan Strategis rezim Zionis, dengan As'ad Shaibani, Menteri Luar Negeri rezim yang berkuasa di Suriah, di Paris, surat kabar Ibrani "Maariv" mengumumkan bahwa Donald Trump sedang berusaha mengatur pertemuan antara Benjamin Netanyahu dan Abu Muhammad al-Joulani di Washington, sebelum Majelis Umum PBB pada bulan September.

Dua bulan lalu, ketika perdana menteri rezim Zionis pergi ke Washington, beberapa media Barat mengklaim bahwa ada kemungkinan Netanyahu dan Trump, bersama dengan perayaan palsu pasca-perang dengan Iran, akan secara resmi memasukkan Suriah ke dalam Perjanjian Abraham, tetapi klaim ini tidak menjadi kenyataan. Rupanya, "masa depan kedaulatan atas Dataran Tinggi Golan" dan "jaminan mengenai tidak menjatuhkan sistem politik baru di Suriah" adalah dua masalah yang pihak Zionis tidak berniat untuk menunjukkan fleksibilitas. Serangan terhadap Kementerian Pertahanan dan Istana Kepresidenan Suriah terjadi pada saat kritis ini. Sekarang, setelah negosiasi intensif antara pejabat Zionis-Suriah di Baku dan Paris, tampaknya Suriah lebih dari sebelumnya di ambang bergabung dengan Perjanjian Abraham dan menjadi salah satu bidak keamanan rezim Zionis di wilayah Arab timur.

Apa yang terjadi di Paris?

Pada Selasa, 19 Agustus, dengan mediasi Tom Barak, utusan khusus AS untuk Suriah, As'ad Shaibani, Menteri Luar Negeri Suriah, dan Ron Dermer, Menteri Urusan Strategis rezim Zionis, bertemu dan berbicara satu sama lain di Paris. Agenda pertemuan ini adalah pengaturan keamanan di sepanjang perbatasan Suriah dan wilayah pendudukan. Kantor berita pemerintah Suriah "SANA," sambil secara resmi mengumumkan pertemuan ini, melaporkan pemahaman yang dicapai dalam pertemuan ini. Televisi Suriah, mengutip sumber pemerintah, mengumumkan bahwa Hussein Salameh, kepala intelijen negara itu, juga hadir di lokasi pertemuan. Dalam pembicaraan ini, diputuskan bahwa provinsi Suwayda akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Suriah.

Menurut Axios, pertemuan ini berfokus pada pembentukan koridor kemanusiaan dari wilayah pendudukan ke Suwayda, yang sebenarnya merupakan bagian awal dari koridor David. Poin kuncinya adalah bahwa pertemuan para pejabat rezim Suriah dengan para pejabat Zionis telah berlangsung sejak awal masa jabatan mereka, tetapi hari ini diumumkan secara terbuka. Menurut resolusi pertemuan ini, setelah pembentukan koridor kemanusiaan dari wilayah pendudukan ke Suwayda, Amerika dan Zionis akan melindungi koridor udara dan UNIFIL akan bertanggung jawab untuk melindungi konvoi bantuan darat. Pada saat yang sama, Suriah akan melindungi koridor, bukan konvoinya.

Menyelesaikan jalur yang belum selesai

Gerakan politik untuk menempatkan Joulani di atas kereta normalisasi telah dimulai beberapa bulan yang lalu. Pada 18 April 2025, Abu Muhammad al-Joulani berdiskusi dengan perwakilan Partai Republik dari Kongres AS, Corey Mills dan Marilyn Stutzman, mengenai berbagai masalah bilateral, regional, dan internasional. Rupanya, setelah pertemuan ini, perwakilan pemerintah AS akan memberi tahu Mike Waltz, penasihat keamanan nasional pemerintah AS saat itu, tentang pembicaraan tersebut dan menyerahkan surat Joulani kepada Trump. Mills, dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, mengumumkan bahwa dua masalah, "pencabutan sanksi Caesar" dan "normalisasi hubungan dengan rezim Zionis," adalah fokus negosiasi tim Amerika dengan Joulani. Setelah pertemuan ini dan mediasi Saudi berikutnya, landasan untuk pertemuan antara Joulani dan Trump di Arab Saudi dan pengumuman pencabutan sanksi Caesar disiapkan.

Menyusul perkembangan ini, pada Juli 2025, pencabutan sanksi Suriah secara resmi ditandatangani oleh Trump. Kemarin, Departemen Keuangan AS juga mengeluarkan peraturan akhir untuk pencabutan sanksi terhadap Suriah. Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan (OFAC) mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa "sebagai akibat dari pencabutan status darurat nasional yang menjadi dasar peraturan ini, dan juga seiring dengan perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap Suriah," mereka menghapus peraturan sanksi Suriah dari kumpulan hukum federal.

Menurut media Lebanon "Al-Akhbar," syarat-syarat Suriah untuk normalisasi hubungan dengan rezim Zionis adalah: "Rezim Zionis mengakui rezim Abu Muhammad al-Joulani," "Serangan rezim Zionis di tanah Suriah dihentikan," "Pengaturan keamanan baru di selatan Suriah ditetapkan," dan "Amerika Serikat mendukung kesepakatan damai dengan Tel Aviv."

Di sisi lain, para pejabat Zionis menyatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan wilayah Suriah sepenuhnya dan sedang mencari semacam "Perjanjian Camp David baru" dengan Suriah dan mendefinisikan tiga zona keamanan di sepanjang perbatasan dengan negara Arab ini. Di titik "A," pasukan tentara rezim Zionis akan tetap tinggal untuk mendapatkan jaminan keamanan, dan di titik "B," pasukan lokal, bukan tentara Suriah, akan hadir. Tentara Suriah hanya dapat hadir di titik "C" dengan peralatan militer ringan.

Selain itu, Tel Aviv menuntut pengakuan kedaulatan rezim ini atas Dataran Tinggi Golan oleh pemerintah Damaskus. Sekarang, masih harus dilihat apakah rezim Joulani akan menyetujui permintaan ini atau tidak. Beberapa ahli percaya bahwa Zionis juga secara bersamaan sedang mengerjakan dua solusi hukum lainnya, seperti pengakuan bagian Suriah dari Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Suriah dan kemudian menyewanya selama 99 tahun oleh Amerika Serikat atau rezim Zionis. Mungkin juga, dengan lampu hijau dari Amerika Serikat, Suriah akan melepaskan Dataran Tinggi Golan dan sebagai gantinya menduduki dan mencaplok provinsi Tripoli di Lebanon ke wilayahnya.

Poin utama

Pertemuan dan kemungkinan kesepakatan antara Abu Muhammad al-Joulani dan Benjamin Netanyahu di Washington akan menyebabkan perubahan geopolitik di Mediterania timur. Peristiwa seperti itu secara signifikan akan menciptakan hubungan keamanan yang mendalam antara rezim Zionis dan Suriah dan dapat menjadi dasar bagi perkembangan di masa depan seperti pembentukan koridor David atau serangan ke Irak utara atau Lebanon selatan.

Dalam mimpi "Israel Raya," sebagian besar geografi Suriah akan berada di bawah pendudukan Zionis. Klaim ini menjadi penting ketika Benjamin Netanyahu, dalam sebuah wawancara dengan saluran "I24," mengumumkan "misi spiritual-historisnya" untuk mewujudkan ide "Israel Raya"! Tidak diragukan lagi, finalisasi "mimpi hitam" ini di wilayah Asia Barat tidak dapat direalisasikan dalam jangka pendek, tetapi pergerakan rezim Zionis menuju realisasinya secara bertahap akan menghancurkan kedaulatan nasional negara-negara Arab dan mengubah tanah mereka menjadi medan untuk petualangan baru Tel Aviv.