Perang Attrisi Ansar Allah Yaman yang Sukses melawan rezim Zionis

Menurut kantor berita internasional Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - situs web berbahasa Ibrani Walla mengakui bahwa Ansar Allah Yaman telah berhasil menyeret rezim Zionis ke dalam perang atrisi. Yaman telah menetapkan syarat untuk menghentikan perang ini; selama serangan terhadap Gaza berlanjut, peluncuran rudal dan serangan drone dari Yaman juga akan berlanjut.

Laporan tersebut melanjutkan, menyatakan bahwa, selain itu, Yaman juga menentukan intensitas dan jangkauan serangan. Tel Aviv, setelah setiap serangan terhadap Yaman, berharap bahwa kali ini keseimbangan kekuatan melawan angkatan bersenjata Yaman akan berubah, tetapi ternyata tidak ada yang berubah.

Laporan tersebut menekankan bahwa, setelah peningkatan serangan Yaman, tentara rezim Zionis meminta Amerika Serikat untuk campur tangan, tetapi Washington menyadari bahwa kerusakan dari serangan ini terhadap Yaman lebih besar dari yang diperkirakan.

Laporan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa apa yang disebut "kekuatan super dunia" terpaksa bernegosiasi dengan Yaman dan akhirnya mencapai gencatan senjata. Amerika Serikat meninggalkan Tel Aviv sendirian melawan Yaman. Tidak ada satu pun serangan Tel Aviv terhadap Yaman yang menyebabkan penurunan kekuatan militer negara ini dan intensitas serangan terhadap wilayah pendudukan.