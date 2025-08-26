Sekretaris Jenderal Hizbullah: Jika bukan karena perlawanan, Israel akan mencapai Beirut/ Kami tidak akan pernah meletakkan senjata

Menurut kantor berita internasional Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - Sheikh "Naim Qassem," Sekretaris Jenderal Hizbullah di Lebanon, hari ini dalam pidatonya untuk memperingati Allamah Sayyid Abbas Ali al-Mousawi (anggota dewan hukum di Dewan Syiah Tertinggi Lebanon, anggota dewan pengawas dan salah satu pendiri Perkumpulan Ulama Muslim di Lebanon), membahas perkembangan di Lebanon dan mengatakan bahwa pertempuran "Fajr al-Jurud" adalah pertempuran yang dilakukan dengan kerja sama gabungan antara tentara Lebanon dan perlawanan Islamnya dan dengan keputusan berani dari "Michel Aoun."

Ia melanjutkan, mengacu pada hilangnya Imam Musa Sadr, mengatakan: "Imam Sadr menciptakan perubahan mendasar di Lebanon dan merupakan pemimpin para pejuang. Ia memiliki minat yang kuat pada persatuan nasional di negara itu dan percaya bahwa Lebanon selatan, atas nama seluruh negara dan Arab, telah melawan, kami juga berjanji kepada Imam Sadr bahwa kami akan berada di bawah bendera perlawanan."

Sekretaris Jenderal Hizbullah menambahkan: "Pertempuran 'Fajr al-Jurud' adalah pertempuran yang dilakukan oleh tentara Lebanon dan perlawanan Islam dan mencapai pencapaian besar, keputusan Michel Aoun (presiden Lebanon saat itu) untuk pertempuran Fajr al-Jurud melawan takfiri dan ISIS adalah keputusan yang tegas dan berani yang diambil meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat."

Sheikh Naim Qassem menambahkan: "Pada saat pertempuran Fajr al-Jurud, Joseph Aoun adalah komandan tentara yang memiliki kerja sama penuh dan dalam pertempuran ini ada koordinasi antara perlawanan dan tentara di bawah komandonya dan pertempuran ini adalah model strategi pertahanan karena perlawanan mendukung tentara Lebanon dalam membebaskan (wilayah selatan)."

Ia juga menekankan agresi rezim Zionis terhadap Yaman, menyatakan: "Israel membombardir Yaman tetapi, seperti biasa, membombardir fasilitas sipil dan warga sipil. Israel melakukan kejahatan di depan mata dunia. Yaman memiliki posisi heroik melawan agresi Israel dan kami berterima kasih kepada Yaman yang tercinta atas posisinya yang luar biasa dalam mendukung rakyat Gaza."

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, mengacu pada keputusan pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata perlawanan, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah meletakkan senjata yang merupakan kehormatan dan kekuatan mereka dan yang melindungi mereka dari musuh.

Sekretaris Jenderal perlawanan Lebanon melanjutkan dengan mengatakan: "Jika bukan karena perlawanan, Israel akan mencapai Beirut, sama seperti mencapai Damaskus dan akan menduduki 600 kilometer [dari wilayah Lebanon], sama seperti yang terjadi di Suriah."

Sheikh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, menekankan bahwa perlawanan akan tetap menjadi penghalang yang kuat terhadap realisasi tujuan rezim pendudukan dan para penjajah tidak akan pernah bisa tinggal di Lebanon dan melaksanakan proyek ekspansionis mereka di negara ini.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Lebanon telah mengambil keputusan yang salah mengenai pelucutan senjata Lebanon dan bangsanya, sementara agresi Israel terus berlanjut dan berusaha untuk melaksanakan tujuan ekspansionis mereka di bawah pengawasan Amerika Serikat.

Sheikh Naim Qassem mencatat bahwa keputusan pemerintah Lebanon ini didikte oleh Amerika Serikat dan Israel dan pemerintah ini, jika terus dengan cara ini, tidak dapat menjamin kedaulatan Lebanon.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon melanjutkan: "Kami tidak akan pernah meletakkan senjata kami, dan senjata kami adalah kehidupan, kehormatan, tanah, dan martabat kami, dan kami tidak akan pernah meninggalkan Israel di negara kami."

Sheikh Naim Qassem menyatakan: "Mereka yang berusaha melucuti senjata kami seperti mereka yang berusaha mengambil nyawa kami, dan jika mereka mencoba, dunia akan melihat keteguhan kami."

Ia menegaskan bahwa perlawanan mendukung tentara nasional negara yang tetap menjadi penanggung jawab utama pertahanan negara. Perlawanan adalah reaksi terhadap agresi musuh dan melawannya serta mencegah tujuannya, mempersenjatai tentara adalah hal yang penting dan harus bertanggung jawab (atas pertahanan negara) dan perlawanan juga merupakan faktor pendukung.

Sekretaris Jenderal Hizbullah menekankan bahwa Israel mungkin menduduki, membunuh, dan menghancurkan, tetapi kami akan melawannya sehingga tidak dapat mencapai stabilitas, dan ini adalah kemampuan kami. Tugas perlawanan sekarang lebih tinggi dan lebih ketat, dan Israel tidak akan pernah bisa tinggal di Lebanon.

Sheikh Naim Qassem juga mengatakan bahwa peta jalan termasuk mengusir musuh dari tanah Lebanon, menghentikan agresi, membebaskan para tawanan, memulai rekonstruksi, dan kemudian menangani strategi pertahanan.

Sambil menolak pendekatan konsesi terhadap rezim Zionis, ia meminta pemerintah Lebanon untuk mematuhi kesepakatan dengan Hizbullah, tidak menyerah pada tekanan dan menghadapi dengan berani dan bertanggung jawab apa yang diminta darinya.