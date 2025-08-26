Menurut kantor berita internasional Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - sementara Tel Aviv bersikeras bahwa sebagian besar martir Gaza adalah anggota perlawanan Palestina, data dari "Badan Intelijen Aman" menunjukkan bahwa sebagian besar korban, yaitu sekitar 83% dari mereka, adalah warga sipil.

Berdasarkan penyelidikan bersama yang dilakukan oleh surat kabar Inggris The Guardian, situs web Zionis "Sihah Makomit," dan majalah elektronik 972, data telah diekstrak dari sumber paling akurat dan paling andal di dalam tentara Israel, yang menunjukkan bahwa jumlah anggota gerakan perlawanan Islam (Hamas) dan Jihad Islam yang telah mati syahid hingga pertengahan Mei lalu tidak melebihi 8900 pejuang.

Menurut laporan ini, hingga pertengahan Mei 2025, database intelijen militer Israel telah mencatat kematian 7330 anggota gerakan Hamas dan Jihad, di samping 1570 orang lainnya yang kemungkinan besar adalah pejuang Palestina, sehingga total jumlah martir pejuang mencapai 8900 orang.

Dengan demikian, hanya 17% dari total martir Gaza adalah militer dan lebih dari 83% dari mereka adalah warga sipil.

Menurut perkiraan, sekitar 10.000 jenazah terkubur di bawah reruntuhan dan, di samping ribuan orang yang hilang, banyak jenazah telah terbakar sedemikian rupa sehingga identifikasi mereka menjadi tidak mungkin.

Sementara rezim Zionis telah mengklaim bahwa sejauh ini lebih dari 47.000 anggota Hamas dan Jihad Islam telah mati syahid di Gaza, data yang diungkapkan oleh penyelidikan ini menunjukkan bahwa statistik martir kelompok perlawanan jauh lebih rendah dari angka resmi yang diumumkan oleh "Benjamin Netanyahu," Perdana Menteri rezim Zionis.