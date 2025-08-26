Ghalibaf: Memperkuat infrastruktur pertahanan Iran adalah prioritas dan urgensi/ Kita harus mendukung pemerintah

Menurut kantor berita Ahl-ul-Bayt(AS) - Abna, Dr. Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Majelis Permusyawaratan Islam, dalam pidato pra-perintahnya pada sidang terbuka pagi ini (Selasa, 26 Agustus), sambil mengucapkan selamat datangnya bulan Rabi' al-Awwal kepada bangsa Iran yang mulia, mengatakan: "Upacara berkabung yang penuh semangat dan membangun manusia selama dua bulan Muharram dan Safar serta partisipasi yang megah dalam pawai Arba'een sekali lagi mengungkapkan ikatan historis bangsa Iran yang mulia dengan jalan dan logika Sayyid al-Shuhada (AS) dan cinta yang mendalam dari bangsa ini kepada keluarga Ahl-ul-Bayt (AS). Kami adalah bangsa Imam Hussein dan akan tetap Husseini selamanya."

Kapasitas kelembagaan dan sosial Parlemen melayani bantuan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah rakyat

Ketua Majelis Permusyawaratan Islam juga, merujuk pada datangnya Pekan Pemerintah, mengenang memori para martir layanan yang abadi, martir Rajaee, martir Bahonar, martir Raisi yang tercinta, dan semua martir yang melayani bangsa dalam lembaga pemerintah, dan menambahkan: "Penghargaan berulang kali dari Pemimpin Revolusi yang bijaksana atas kesatuan dan keharmonisan yang sempurna di antara kekuasaan dan penekanan beliau pada pelestarian kesatuan suci yang ada di negara ini, adalah konfirmasi lain dari kerja sama erat antara Parlemen kedua belas dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah negara."

Dia melanjutkan, menekankan bahwa pelestarian dan penguatan persatuan antara pemerintah dan bangsa serta persatuan di antara para pejabat rezim, adalah rekomendasi definitif dan eksplisit dari Pemimpin kepada kita semua, dan menyatakan: "Jika masing-masing dari kita lebih memilih kepentingan Iran yang lebih berharga daripada nyawa dan kepentingan Islam dan Revolusi daripada kepentingan pribadi dan faksi kita sendiri, kita harus mendukung pemerintah dan menganggap keberhasilannya sebagai keberhasilan kita sendiri dari lubuk hati yang paling dalam; kita berterima kasih atas upaya Presiden yang rajin dan tekun, Bapak Dr. Pezeshkian, dan akan menggunakan semua kapasitas kelembagaan dan sosial Parlemen untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah rakyat dan memenuhi tugas-tugas kritisnya."

Rakyat Iran memberikan pukulan terbesar pada rencana musuh dengan mendukung pasukan militer dan pejabat negara

Dr. Ghalibaf melanjutkan, merujuk pada situasi negara setelah perang yang dipaksakan selama 12 hari, dan menyatakan: "Jelas bagi semua bahwa perang yang dipaksakan selama 12 hari dan pertahanan suci dari inti keras 90 juta orang dan kekalahan musuh dalam mencapai tujuannya, telah memiliki banyak efek pada situasi negara dalam berbagai dimensi dan pemahaman yang akurat tentang situasi ini dan tindakan yang benar dan tepat waktu adalah tugas setiap orang Iran, meskipun tugas kita sebagai pejabat jauh lebih berat daripada yang lain."

Ketua badan legislatif melanjutkan, menyatakan beberapa poin dalam hal ini dan menambahkan: "Pertama, rakyat Iran, dengan dukungan penuh mereka terhadap pasukan militer dan pejabat politik negara, memberikan pukulan terbesar pada rencana musuh dan menggagalkan rencana musuh untuk memisahkan Iran yang agung. Rakyat, dengan keputusan bersejarah mereka, telah melakukan tugas mereka dan sekarang giliran kita para pejabat untuk melakukan tugas kita terhadap rakyat yang mulia ini."

Tugas nasional pemerintah adalah mengambil keputusan akhir untuk menyelesaikan masalah rakyat

Dia melanjutkan, merujuk pada fakta bahwa perwakilan Parlemen, yang berhubungan erat dengan konstituen mereka di daerah pemilihan, merasakan masalah rakyat, dan berkata: "Kenaikan harga beberapa barang penting, pemadaman listrik, dan kekurangan air, telah membuat hidup sulit bagi rakyat dan musuh juga berusaha memanfaatkan masalah ini untuk menebus kegagalannya dalam mencapai tujuan jahatnya."

Dr. Ghalibaf melanjutkan, menekankan: "Sekarang adalah tugas nasional bagi pemerintah untuk dengan serius membawa rencana yang ada untuk menyelesaikan masalah ini ke keputusan akhir dan, dengan menjelaskannya kepada rakyat, menunjukkan apa rencana yang tepat dan praktis dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dan dalam program waktu apa masalah ini akan diselesaikan."

Ketua badan legislatif negara kita menambahkan dalam hal ini: "Rakyat harus yakin bahwa kita para pejabat memiliki rencana yang spesifik untuk menyelesaikan masalah mereka dan kita dengan serius berusaha untuk melaksanakannya. Ketika rakyat memiliki gambaran yang akurat tentang masa depan, mereka akan membantu dengan motivasi yang lebih besar dalam menemani para pejabat untuk melaksanakan solusi masalah."

Ada program operasional jangka pendek untuk menyelesaikan ketidakseimbangan energi dan masalah mata pencaharian

Merujuk pada fakta bahwa Rencana Pembangunan Ketujuh, sebagai peta jalan eksekutif negara dalam hal ini, telah menjelaskan jalur dan memberikan izin yang diperlukan kepada pemerintah, ia meyakinkan rakyat dan mencatat: "Sebagai seseorang yang mengetahui diskusi ahli dan program yang ada, dan menyaksikan upaya pemerintah yang terhormat, saya katakan kepada bangsa Iran yang mulia, meskipun ada beberapa kritik serius terhadap beberapa kinerja di badan eksekutif, Anda harus tahu bahwa untuk masalah utama yang ada seperti ketidakseimbangan energi dan masalah mata pencaharian, ada program operasional yang, dengan mengandalkannya, dapat meminimalkan banyak masalah dalam waktu singkat dan secara nyata."

Dr. Ghalibaf juga menambahkan: "Dalam hal ini, banyak diskusi ahli telah dilakukan di pemerintah dan banyak dari mereka siap untuk dilaksanakan dan kekuasaan eksekutif dengan serius berusaha untuk mempersiapkan landasan untuk pelaksanaannya. Saya memiliki harapan besar bahwa pemerintah yang terhormat akan memulai pelaksanaan program-program ini secepat mungkin bersama dengan penjelasannya kepada masyarakat umum."

Skema E-vouchur Barang akan menciptakan ketenangan mata pencaharian

Ketua Majelis Permusyawaratan Islam melanjutkan, merujuk pada beberapa program ini dan menyatakan: "Salah satu program ini adalah pelaksanaan skema e-vouchur barang yang dapat menciptakan ketenangan mata pencaharian bagi masyarakat dengan menjaga jumlah yang dibayarkan warga untuk membeli barang-barang penting tetap stabil dan membayar selisihnya dengan harga pasar oleh pemerintah, sehingga rakyat, terlepas dari kondisi ekonomi dan politik apa pun, yakin bahwa mereka akan membeli barang-barang penting mereka dengan harga tetap sepanjang tahun."

Dia melanjutkan: "Tentu saja, bangsa kita yang tercinta menyaksikan bahwa Parlemen, dalam sesi pengawasannya di komisi dan Selasa pengawasan, melakukan tugas pengawasannya. Parlemen kedua belas, sejak hari pertama kegiatannya, telah menekankan bahwa tugas pengawasannya harus dilakukan, dengan mematuhi persatuan dan integritas, untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah rakyat tanpa kerumitan dan percaya pada bimbingan pemimpin revolusi yang terhormat bahwa membantu pemerintah adalah membantu sistem dan rakyat Iran."

Setiap suara yang menyebabkan perselisihan di dalam inti keras 90 juta orang, merusak integritas nasional dan bertentangan dengan tugas nasional/ Rencana tidak layaknya presiden atau pernyataan palsu merusak persatuan kata

Dr. Ghalibaf melanjutkan, menyatakan poin kedua dalam hal ini dan menambahkan: "Tidak ada keraguan bahwa faktor terpenting dalam kekalahan musuh dalam perang 12 hari adalah integritas nasional rakyat Iran melawan musuh dan faktor pencegahan terpenting dari musuh adalah persatuan kata ini dan setiap suara yang menyebabkan persepsi adanya perselisihan di dalam inti keras 90 juta orang, merusak integritas ini dan bertentangan dengan tugas nasional dan rekomendasi dari Pemimpin Revolusi."

Ketua badan legislatif negara itu melanjutkan, menyatakan: "Baik mereka yang berbicara tentang tidak layaknya presiden dan mereka yang dengan pernyataan palsu merusak persatuan kata ini, bermain di lapangan musuh. Tentu saja, tidak ada keraguan bahwa pernyataan yang dikeluarkan atas nama sebuah organisasi tidak sebanding dalam hal merusak integritas nasional dengan pendapat individu."

Aktivis politik dan media harus mengambil posisi terhadap tindakan yang memecah belah persatuan/ Rakyat Iran tidak peduli dengan kata-kata yang memecah belah

Atas dasar ini, ia berbicara kepada berbagai lapisan masyarakat dan menekankan: "Dalam hal ini, saya meminta semua aktivis politik, elit ilmiah, gerakan sosial, dan elemen media untuk bertanggung jawab dalam mengambil posisi terhadap tindakan yang memecah belah persatuan dari gerakan yang dekat dengan mereka, tanpa faksi, dan saya berterima kasih kepada semua orang yang sejauh ini telah melakukan tugas nasional ini. Tentu saja, perlu dicatat bahwa pemilik ide-ide semacam ini memiliki sedikit pengaruh pada opini publik dan rakyat Iran tidak peduli dengan kata-kata yang memecah belah ini dan akan kembali mengecewakan musuh-musuh Iran."

Memperkuat infrastruktur pertahanan Iran adalah prioritas dan urgensi/ Titik-titik lemah telah diidentifikasi dan dihilangkan/ Pencegahan dan kesiapan pasukan militer untuk respons yang lebih kuat dari sebelumnya akan mencegah kemungkinan serangan musuh ke Iran

Dr. Ghalibaf, menjelaskan bagian ketiga dari pidatonya, menekankan bahwa dalam kondisi baru, penguatan infrastruktur pertahanan Iran memiliki prioritas dan urgensi yang besar, dan berkata: "Sebagai salah satu orang yang mengetahui upaya angkatan bersenjata, saya sampaikan kepada rakyat Iran bahwa penguatan infrastruktur pertahanan negara sedang dikejar dengan kecepatan dan keseriusan dan dengan pengalaman berharga yang diperoleh dari perang 12 hari ini, banyak titik lemah telah diidentifikasi dan dihilangkan dan dengan penguatan titik-titik kuat yang ada, pasukan militer kita siap untuk respons yang lebih kuat dari sebelumnya terhadap setiap kemungkinan serangan ke Iran yang tercinta, sedemikian rupa sehingga jika musuh tidak membuat kesalahan perhitungan lagi, ia tidak akan mengambil keputusan untuk menyerang Iran."

Atas dasar ini, ia menyatakan: "Tentu saja, angkatan bersenjata kita telah membuat perencanaan yang sesuai untuk tidak membiarkan musuh membuat kesalahan perhitungan, salah satunya adalah latihan rudal pencegahan berkelanjutan yang diadakan oleh Angkatan Laut Republik Islam Iran dan memberikan pesan yang jelas kepada musuh bahwa dalam kemungkinan perang berikutnya, pengendalian diri akan berakhir dan ruang dan tempat baru untuk respons timbal balik akan berada dalam agenda, sehingga jika musuh melanggar, kita akan menyaksikan perluasan perang ke daerah baru dan arena ekonomi dan politik lainnya."

Selamat atas kemenangan medali tim Olimpiade astronomi dan tim Olimpiade siswa dalam kompetisi dunia

Ketua Majelis Permusyawaratan Islam di akhir, merujuk pada keberhasilan dan kemenangan medali oleh tim Olimpiade siswa negara kita dalam kompetisi dunia, terutama penampilan yang luar biasa dari tim Olimpiade astronomi dan astrofisika Republik Islam Iran dan kemenangan medali emas dunia untuk tahun kedua berturut-turut dan kemenangan lima medali emas, dan menekankan: "Saya mengucapkan selamat kepada anggota dan pelatih elit tim Olimpiade negara; kami bangga pada kalian, anak-anak Iran yang gagah berani, yang telah membawa nama negara kita yang tercinta ke puncak keberhasilan ilmiah dunia di tingkat siswa."