Suriah dan Rezim Zionis Semakin Dekat Capai Kesepakatan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Televisi Kanal 12 Israel melaporkan bahwa Suriah dan rezim Zionis hampir menandatangani perjanjian keamanan dengan mediasi Amerika Serikat serta dukungan negara-negara Arab Teluk.

Menurut laporan itu, kesepakatan mencakup penetapan Dataran Tinggi Golan dan wilayah antara Damaskus hingga Sweida sebagai zona bebas senjata. Suriah juga dilarang memiliki senjata strategis seperti rudal dan sistem pertahanan udara.

Sebagai imbalan, pemerintahan Julani akan menerima bantuan rekonstruksi dari AS dan negara-negara Teluk, namun dilarang membangun kembali militernya dengan dukungan Turki. Selain itu, akan dibuka sebuah “koridor kemanusiaan” antara Palestina pendudukan dan provinsi Sweida di Suriah.