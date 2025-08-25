Mufti Oman Apresiasi Pengunduran Diri Menteri Luar Negeri Belanda

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sheikh Ahmad bin Hamad Al-Khalili, Mufti Oman, menyambut meningkatnya kesadaran global mengenai isu Palestina dan memuji pengunduran diri Menteri Luar Negeri Belanda.

Mufti Al-Khalili mengatakan bahwa langkah tersebut menunjukkan komitmen menegakkan hak dan keadilan, serta patut diapresiasi oleh seluruh pihak yang mencintai kebebasan.

Menteri Luar Negeri Belanda, Kaspar van Dijkamp, mengundurkan diri setelah usulan sanksinya terhadap Israel gagal. Bersamaan dengan itu, delapan anggota kabinet dan koleganya dari partai NSC juga mengundurkan diri.