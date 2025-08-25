  1. Home
Al-Wefaq: “Goruk” Lebih Humanis dan Adil Dibanding Pemerintah Bahrain terhadap Perang Gaza

25 Agustus 2025 - 17:58
News ID: 1720336
Organisasi Islam Al-Wefaq Bahrain menyatakan bahwa program kecerdasan buatan “Goruk” milik perusahaan X menunjukkan sikap yang lebih humanis, menegakkan hak, dan adil dibandingkan pemerintah Al-Khalifa terkait perang Israel di Gaza.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA-

Al-Wefaq menekankan bahwa sementara diplomasi resmi Bahrain menggambarkan peristiwa Gaza sebagai “lingkaran kekerasan,” Goruk mengambil posisi jelas berdasarkan standar etika. Mereka menilai sikap pemerintah Bahrain telah menimbulkan krisis moral yang melampaui semua norma.

