Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Organisasi Islam Al-Wefaq Bahrain menyatakan bahwa program kecerdasan buatan “Goruk” milik perusahaan X menunjukkan sikap yang lebih humanis, menegakkan hak, dan adil dibandingkan pemerintah Al-Khalifa terkait perang Israel di Gaza.

Al-Wefaq menekankan bahwa sementara diplomasi resmi Bahrain menggambarkan peristiwa Gaza sebagai “lingkaran kekerasan,” Goruk mengambil posisi jelas berdasarkan standar etika. Mereka menilai sikap pemerintah Bahrain telah menimbulkan krisis moral yang melampaui semua norma.