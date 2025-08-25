Araqchi: Sejarah Tidak Akan Memaafkan Keterlambatan dalam Mengecam Tragedi Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam, Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araqchi, menekankan bahwa kelaparan dan pemboman tanpa diskriminasi dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional.

Araqchi menyatakan, Konvensi Jenewa Keempat melarang penargetan warga sipil, perusakan rumah, dan pemindahan paksa populasi. Ia menegaskan bahwa rezim Israel melakukan kebijakan “pembersihan etnis” di Gaza, dan dunia Islam harus bersatu serta bertindak tegas, tidak hanya dengan retorika, untuk mendukung rakyat Gaza.

Araqchi menekankan bahwa sejarah tidak akan memaafkan keterlambatan dalam bertindak, dan bahwa krisis ini merupakan ujian bagi kesadaran kemanusiaan global.