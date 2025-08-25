Pernyataan Pengelola Haram Imam Ali as Mengenai Ziarah Jutaan Umat di Akhir Bulan Safar

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Melalui pernyataan resmi, pengelola Haram Imam Ali as di kota suci Najaf Irak mengungkapkan penghormatan kepada Allah dan bershalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, serta menyampaikan belasungkawa atas peringatan wafatnya Nabi Muhammad saw. Mereka menekankan pentingnya menjaga ruhiyah kedukaan dan peringatan melalui ritual ziarah, dengan dukungan penuh dari pengelola Haram Imam Ali as dalam layanan keamanan, kesehatan, media, dan pelayanan publik bagi para peziarah dari seluruh dunia Islam.

Pengelola juga menyerukan doa agar Allah menjadikan umat sebagai pengikut terbaik Muhammad dan Ahlul Bait, memberkahi mereka dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kemampuan berkorban di jalan Allah.