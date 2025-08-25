  1. Home
Pernyataan Pengelola Haram Imam Ali as Mengenai Ziarah Jutaan Umat di Akhir Bulan Safar

25 Agustus 2025 - 18:21
Menyambut peringatan ziarah jutaan pengikut Ahlulbait ke Haram Imam Ali asdi akhir bulan Safar, pengelola Haram Imam Ali as mengeluarkan pernyataan resmi.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Melalui pernyataan resmi, pengelola Haram Imam Ali as di kota suci Najaf Irak mengungkapkan penghormatan kepada Allah dan bershalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, serta menyampaikan belasungkawa atas peringatan wafatnya Nabi Muhammad saw. Mereka menekankan pentingnya menjaga ruhiyah kedukaan dan peringatan melalui ritual ziarah, dengan dukungan penuh dari pengelola Haram Imam Ali  as dalam layanan keamanan, kesehatan, media, dan pelayanan publik bagi para peziarah dari seluruh dunia Islam.

Pengelola juga menyerukan doa agar Allah menjadikan umat sebagai pengikut terbaik Muhammad dan Ahlul Bait, memberkahi mereka dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kemampuan berkorban di jalan Allah.

