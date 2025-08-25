“Forum Pemikiran dan Budaya Arbain” Digelar di Samarra / Ulama Sunni Irak Peringatkan Kembalinya ISIS

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Dalam rangka peringatan Arbain Imam Husain (as), sebuah forum pemikiran dan budaya bertema “Gerakan Husaini; Madrasah Abadi Sepanjang Zaman” digelar di kota Samarra dengan kerja sama Yayasan Internasional Asyura dan tokoh-tokoh Sunni setempat.

Acara ini dihadiri ulama Sunni dan Syiah, perwakilan Atabat, pemimpin suku Samarra, pejabat wakaf Sunni, tokoh al-Hashd al-Shaabi, dan akademisi dari provinsi Salahuddin. Para pembicara menekankan nilai abadi perjuangan Imam Husain (as) serta pentingnya persatuan umat Islam.

Sheikh Muhammad al-Jabiri, ketua Persatuan Kabilah Irak, memperingatkan bahwa musuh berusaha menghidupkan kembali ISIS dengan dukungan kekuatan asing. Ia menegaskan bahwa Irak sangat membutuhkan persatuan karena konspirasi sedang menargetkan iman dan identitas bangsa. Ulama Sunni di Fallujah pun baru-baru ini memperingatkan ancaman serangan baru ISIS ke provinsi-provinsi Irak.

Para tokoh yang hadir menegaskan bahwa pesan Arbain bukan hanya milik Syiah, melainkan milik semua pencinta keadilan. Mereka juga mengingatkan kembali kejahatan ISIS di Mosul dan menekankan perlunya melawan ekstremisme.