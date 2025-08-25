Abu Muhammad Jolani akan ke New York meski dalam daftar sanksi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ahmad al-Shara’, yang dikenal sebagai Abu Muhammad Jolani dan menjabat sebagai kepala pemerintahan sementara Suriah, dijadwalkan menghadiri Sidang Umum PBB ke-80 di New York dan akan menyampaikan pidato.

Menurut sumber Kemenlu Suriah kepada AFP, Jolani menjadi kepala pemerintahan Suriah pertama sejak 1967 yang berbicara di forum tersebut. Ia juga akan hadir dalam pekan tingkat tinggi yang digelar pada 22–30 September mendatang.

Meski pemerintahannya mendapat dukungan regional dan internasional sejak Desember lalu, Jolani masih berada dalam daftar sanksi PBB terkait rekam jejak terorisme. Setiap perjalanan luar negerinya membutuhkan izin khusus.

Sebelumnya, pada April lalu, Menlu pemerintah Jolani untuk pertama kalinya berbicara di Dewan Keamanan PBB, berbarengan dengan dikibarkannya bendera pemerintahan Jolani di markas besar PBB. Jolani sendiri juga pernah bertemu Donald Trump di Arab Saudi pada Mei, setelah sebelumnya berkunjung ke Paris untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron.