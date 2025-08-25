Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al-Nashra, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menuduh negara-negara Barat berusaha menghentikan negosiasi yang mengarah pada penghentian perang di Ukraina. Dia menambahkan: "Negara-negara Barat mencari-cari alasan dengan tujuan untuk menggagalkan negosiasi." Mengutuk "posisi keras kepala Volodymyr Zelensky, presiden Ukraina, yang menetapkan syarat dan menuntut pertemuan segera dengan segala cara" dengan rekan Rusianya, Vladimir Putin, dia berkata: "Semua yang mereka lakukan adalah mencari-cari alasan untuk menggagalkan negosiasi."

Lavrov menjelaskan: "Pihak berwenang Ukraina berusaha menghentikan proses yang dimulai oleh presiden Rusia dan AS, Putin dan Trump, yang telah membawa hasil yang sangat baik. Kami berharap upaya-upaya ini akan digagalkan." Menteri Luar Negeri Rusia lebih lanjut mengumumkan bahwa tidak ada rencana untuk pertemuan antara Zelensky dan Putin.