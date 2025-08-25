Menurut kantor berita internasional ABNA, surat kabar ekonomi Israel «Calcalist» dalam sebuah laporan rinci menyatakan bahwa perang yang sedang berlangsung melawan Jalur Gaza dan krisis kemanusiaan yang diakibatkannya telah menyebabkan peningkatan isolasi Israel di tingkat internasional; isolasi yang digambarkan oleh para ahli sebagai blokade diam-diam.

Blokade ini belum diumumkan secara resmi, tetapi mencakup penangguhan kontrak, penghentian investasi, kesepakatan ilmiah, dan penghindaran kerja sama komersial dengan perusahaan Israel. Proses ini telah memiliki dampak serius pada ekonomi Israel, berbagai industrinya, dan bahkan keberlanjutan penelitian ilmiah dan kerja sama akademik internasional Israel.

Laporan tersebut mencatat bahwa kelanjutan perang di Gaza, memburuknya situasi kemanusiaan, dan persiapan untuk pendudukan penuh wilayah ini telah menyebabkan banyak negara dan perusahaan secara tidak resmi menahan diri dari berinteraksi dengan Israel. Sebagai contoh, masuknya 150 warga Israel ke taman hiburan di Prancis dilarang meskipun telah memesan sebelumnya; meskipun alasan resmi yang diberikan adalah masalah keamanan, manajer kompleks itu menolak menerima mereka karena prinsip-prinsip pribadi.

Perilaku-perilaku ini terulang di berbagai sektor, termasuk penundaan dalam penandatanganan kontrak, tidak adanya tanggapan terhadap korespondensi, penundaan kunjungan, dan penolakan jalur kredit atau dukungan keuangan. Semua tindakan ini dilakukan tanpa pengumuman resmi atau alasan yang jelas, yang membuatnya lebih sulit untuk dihadapi daripada sanksi terbuka.

Yinir Assouline, CEO perusahaan «Astel» yang beroperasi di bidang impor bahan industri, mengatakan kepada surat kabar bahwa perusahaan-perusahaan Eropa dan pemasok di Yordania dan Mesir juga menolak bekerja sama dengan Israel. Dia menyebutkan kasus-kasus termasuk penolakan untuk mengakreditasi sertifikat kualitas Israel oleh laboratorium Inggris «Thomas Bell» karena surat internal dengan konten politik, dan kesepakatan baru hanya dicapai setelah intervensi langsung di Dubai.

Assouline menekankan bahwa sebagian besar perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi ini dan harus memahami dan beradaptasi dengan realitas baru. Dia mengaitkan kenaikan harga di pasar domestik Israel secara langsung dengan berkurangnya keragaman pemasok dan sulitnya persaingan.

Karena tekanan ini, perusahaan «Astel» membuka cabang di Inggris satu setengah tahun yang lalu untuk menjauh dari kontak langsung dengan Israel. Dua pemasok, satu Swedia dan satu Mesir, memberitahunya bahwa dewan direksi mereka telah memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Israel baik sekarang maupun di masa depan.

Dalam konteks ini, laporan tersebut mengacu pada eskalasi tindakan Turki terhadap Israel, termasuk larangan kapal Israel untuk berlabuh di pelabuhan Turki dan pencegahan transit tidak langsung barang Israel. Tindakan ini bahkan telah memengaruhi pengiriman yang ditujukan untuk Yordania dan Otoritas Palestina.

Perusahaan-perusahaan Turki seperti «Vestel» juga menolak mengadakan pertemuan dengan perwakilan Israel di Pameran Internasional Peralatan Rumah Tangga dan Elektronik di Berlin; sebuah tindakan yang dianggap sebagai perubahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu importir peralatan listrik terbesar Israel mengatakan bahwa mereka mengadakan pertemuan dengan perwakilan Vestel setiap tahun, tetapi tahun ini bahkan upaya untuk menjadwalkan pertemuan ditolak. Dia menambahkan: "Vestel tidak sendirian; tidak ada pabrik Turki yang bersedia memproduksi atau bekerja sama dengan Israel."

Dampak Ekonomi dan Sosial Laporan tersebut menekankan bahwa eksportir dan produsen Israel menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan global. Beberapa pernyataan pejabat Israel, seperti penentangan pengiriman makanan ke Gaza, telah merusak citra publik Israel di dunia dan menyebabkan perusahaan-perusahaan asing memutuskan untuk menahan diri dari bekerja sama dengan Israel. Ron Tomer, mantan ketua Serikat Industri Israel, mengatakan: "Propaganda Israel telah bekerja sangat buruk. Kami harus menjelaskan kondisi di Gaza, tetapi mungkin kami hanya berhasil dalam satu dari sepuluh percakapan. Ketika para menteri seperti Bezalel Smotrich mengatakan bahwa tidak boleh ada satu butir gandum pun yang masuk ke Gaza, dan dunia melihat gambar-gambar kelaparan, merekalah yang bertanggung jawab atas citra ini." Dia menambahkan: "Hampir semua industri telah terpengaruh. Seseorang yang merasa jijik melihat gambar-gambar di jaringan CNN, memutuskan untuk tidak membeli produk Israel dan keputusan ini menyebar ke orang lain, menciptakan efek bola salju. Hanya sedikit produk Israel yang tidak memiliki alternatif, dan siapa pun yang tidak membeli dari kami, akan membeli dari yang lain."

Dampak pada Teknologi dan Penelitian Ilmiah Blokade diam-diam tidak terbatas pada industri tradisional rezim Zionis, tetapi juga telah mencapai bidang bioteknologi dan ilmu hayati rezim ini. Menurut laporan itu, beberapa perjanjian internasional dan investasi besar Israel telah dibatalkan atau ditangguhkan karena alasan yang sepenuhnya politis dan bukan karena kualitas atau inovasi produk. Seorang pejabat senior di bidang ini mengatakan bahwa situasi ini merupakan ancaman politik bagi perusahaan Israel dan menghalangi pendirian perusahaan baru atau perluasan kegiatan yang sudah ada, karena identitas nasional Israel sendiri telah menjadi hambatan bagi kerja sama internasional. Dia menambahkan: "Beberapa perusahaan telah mengurangi transfer uang ke Israel dan menolak mengirim eksekutif senior mereka ke negara ini. Ini berarti bahwa Israel mungkin masih memiliki kekuatan di bidang keamanan dan teknologi, tetapi bidang-bidang lain akan secara bertahap menghilang. Israel telah menjadi perusahaan yang dikucilkan dan hanya bekerja sama dalam kasus-kasus darurat."

Krisis di Universitas dan Penelitian Internasional Laporan Calcalist menunjukkan bahwa blokade diam-diam terhadap Israel juga telah menyebar ke sektor akademik. Ancaman untuk menangguhkan atau menghentikan partisipasi Israel dalam proyek penelitian besar seperti «Horizon» telah diajukan. Kelanjutan perang di Gaza dan krisis kemanusiaan telah membuat dukungan untuk Israel di Uni Eropa sulit, terutama dengan berkurangnya dukungan dari Jerman dan Italia. Beberapa universitas Eropa seperti Universitas Ghent di Belgia dan Universitas Valencia di Spanyol telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam proyek-proyek yang melibatkan institusi Israel. Keputusan-keputusan ini juga telah memengaruhi jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan. Dalam proyek Horizon, tingkat partisipasi peneliti Israel dalam artikel ilmiah global telah menurun sebesar 21% selama dua tahun terakhir. Selain itu, jumlah beasiswa yang diberikan kepada peneliti Israel baru dalam proyek ini telah menurun dari 29 pada tahun 2024 menjadi 9 pada tahun 2025. Menurut statistik Kementerian Ilmu Pengetahuan Israel, tingkat publikasi artikel ilmiah internasional dengan partisipasi peneliti Israel telah menurun dari 142 artikel per seribu orang pada tahun 2022 menjadi 111 artikel pada tahun 2024, yang merupakan tingkat terendah sejak 2017. Beberapa jurnal ilmiah terkemuka juga telah menolak artikel dari peneliti Israel, terutama di bidang yang terkait dengan kesejahteraan sosial, karena kurangnya posisi mereka terhadap perang. Hal ini menunjukkan dampak langsung dari blokade diam-diam pada kredibilitas ilmiah Israel. Juni lalu, keanggotaan Asosiasi Sosiologi Israel di Uni Internasional Ilmuwan ditangguhkan, karena asosiasi tersebut tidak mengutuk tindakan Israel di Gaza. Dari Oktober 2023 hingga Mei 2025, lebih dari 700 kasus pemutusan hubungan dengan peneliti Israel telah dicatat dan 20 universitas telah secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan mereka. Pemutusan hubungan ini termasuk penolakan untuk meninjau artikel, tidak menerima profesor tamu, dan tidak mengundang ke konferensi.

Krisis dalam Investasi dan Kredibilitas Keuangan Laporan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan energi Israel, meskipun telah menandatangani beberapa kontrak besar dalam beberapa bulan terakhir, menghadapi masalah tersembunyi dalam memperbarui jalur kredit dengan bank-bank Eropa. Beberapa proyek telah dihentikan karena keengganan bank untuk bekerja sama dengan Israel. Upaya perusahaan untuk mendapatkan penjelasan resmi disambut dengan jawaban kering dan umum yang menyembunyikan alasan sebenarnya. Selain itu, laporan tersebut mengacu pada penundaan dalam kedatangan ahli asing untuk pembangunan pembangkit listrik atau jalur transmisi gas; penundaan yang telah mengganggu perencanaan proyek di Israel. Meskipun sebagian dari penundaan ini dikaitkan dengan situasi keamanan, ada kekhawatiran bahwa alasan utamanya adalah penolakan perusahaan asing untuk bekerja sama dengan Israel.