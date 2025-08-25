Netanyahu Mengancam, Houthi Berjanji Membalas

Menurut kantor berita internasional ABNA, "Benjamin Netanyahu", perdana menteri rezim Israel, setelah serangan udara rezimnya terhadap berbagai wilayah di kota Sana'a, ibu kota Yaman, dan sebagai tanggapan atas serangan Houthi baru-baru ini terhadap Israel, memperingatkan bahwa kelompok ini akan belajar dengan cara yang paling sulit bahwa mereka akan membayar harga yang mahal untuk tindakan mereka.

Netanyahu berkata: "Siapa pun yang menyerang kami akan mendapat balasan; dan siapa pun yang berencana untuk menyerang juga akan menjadi sasaran." Dia menambahkan: "Seluruh wilayah sangat mengenal kekuatan dan kehendak Israel."

"Yoav Gallant", menteri pertahanan Israel, juga mengumumkan bahwa Israel akan terus memberlakukan blokade udara dan laut dan menargetkan infrastruktur yang, menurutnya, digunakan untuk mendukung Houthi.

Dia mengancam: "Untuk setiap rudal yang ditembakkan ke Israel, Houthi akan membayar dua kali lipat harga."

Sebaliknya, kantor politik gerakan Ansar Allah (Houthi) mengumumkan bahwa Yaman akan terus melawan dengan semua kekuatannya sampai serangan ke Gaza berhenti dan blokadenya dicabut.

Pernyataan itu menekankan bahwa Yaman tidak akan mundur dalam membela kedaulatannya dan bahwa serangan Israel ke Sana'a tidak akan melemahkan kohesi front internal.

Ansar Allah juga mengumumkan bahwa rudal-rudal Yaman ke Israel berhasil melewati sistem pertahanan udara rezim ini dan memberikan pukulan yang efektif.

Militer Israel telah mengumumkan bahwa dalam serangan baru-baru ini di Sana'a, mereka menargetkan kompleks militer yang mencakup istana kepresidenan, dua stasiun listrik, dan pusat penyimpanan bahan bakar. Menurut sumber Israel, fasilitas-fasilitas ini digunakan untuk tujuan militer.

Menurut laporan media Israel, 14 pesawat tempur berpartisipasi dalam operasi ini dan menembakkan sekitar 40 rudal.

Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan bahwa Netanyahu, menteri pertahanan, dan kepala staf angkatan darat memantau operasi tersebut dari markas Kementerian Pertahanan. Militer Israel menekankan bahwa serangan ini dilakukan sebagai tanggapan atas peluncuran rudal dan drone yang berulang kali oleh Houthi dan Israel bertekad untuk terus menghadapi setiap ancaman, terlepas dari jarak geografis.

Menurut laporan dari sumber medis yang berafiliasi dengan Ansar Allah, dalam serangan udara ini, empat orang tewas dan 71 orang terluka.